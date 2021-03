Budget 2021: Quelles mesures de soutien au COVID-19 ont été annoncées et prolongées? | Nouvelles du Royaume-Uni

Le chancelier Rishi Sunak a annoncé plusieurs mesures pour soutenir les personnes touchées par les verrouillages COVID-19.

Une grande partie du budget de mercredi (résumé ici) s’est concentré sur la pandémie, certains programmes étant étendus et de nouveaux introduits à hauteur de 65 milliards de livres sterling supplémentaires, ce qui porte le total des dépenses consacrées au COVID-19 depuis mars 2020 au prochain exercice à 407 milliards de livres sterling.

Voici tous les COVID– annonces liées:

Congé

Monsieur Sunak a prolongé le programme de congé jusqu’au 30 septembre. Il devait expirer fin avril après avoir commencé en mars dernier lorsque la crise a éclaté.

Les salaires de millions de personnes qui ne peuvent pas travailler en raison des restrictions continueront à bénéficier de 80% de leur salaire subventionné par le gouvernement, avec un maximum de 2 500 £ par mois.

Cela sera progressivement levé, le gouvernement réduisant sa contribution à 70% à partir de juillet et les employeurs devant payer 10% pour les heures non travaillées.

En août et septembre, le gouvernement paiera 60% et les employeurs 20%.

Environ 4,7 millions de personnes sont actuellement en congé, dont le plus – 1,2 million – en hôtellerie.

Prolongation des subventions aux indépendants

En outre, 600 000 travailleurs indépendants exclus jusqu’à présent des mesures de soutien pourront prétendre à des subventions pour la période de février à avril, puis de mai à septembre.

Ils vont valoir 80% des bénéfices commerciaux moyens de trois mois jusqu’à 7500 £ pour ceux qui ont vu leur chiffre d’affaires chuter de 30% ou plus.

Pour les personnes dont le chiffre d’affaires a diminué de moins que cela, elles recevront une subvention de 30%.

Les nouveaux travailleurs indépendants n’étaient auparavant pas en mesure de bénéficier du régime, mais le Trésor a déclaré que les données de déclaration de revenus de 2019-2020 étant désormais disponibles, ils en bénéficieraient également.

Image:

Le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak tient la boîte budgétaire devant son bureau à Downing Street à Londres



Aide aux entreprises les plus touchées

Un programme de subventions de 5 milliards de livres sterling est en cours de déblocage pour aider les entreprises qui ont pris la majeure partie de la crise de verrouillage.

Les magasins non essentiels, qui doivent ouvrir en premier, espérons-le à partir du 12 avril si la feuille de route respecte les dates cibles, recevront des subventions allant jusqu’à 6000 £ par site.

Les entreprises d’accueil et de loisirs, y compris les soins personnels et les gymnases, auront accès à des subventions allant jusqu’à 18 000 £ chacune lors de leur ouverture.

Image:

Les lieux d’accueil, tels que les pubs, peuvent obtenir des prêts allant jusqu’à 18000 £ pour aider à s’ouvrir



Prêts aux entreprises pour rouvrir

Les entreprises de toute taille pourront contracter des emprunts compris entre 25 000 £ et 10 millions £ jusqu’à la fin de l’année.

Le gouvernement fera une garantie aux prêteurs de 80%.

Paiements du crédit universel et du crédit d’impôt opérationnel

L’augmentation temporaire de 20 £ par semaine du crédit universel sera prolongée de six mois supplémentaires.

Introduit lors du premier verrouillage en mars dernier, il devait se terminer le 31 mars et vaut plus de 1000 £ par an pour environ six millions de familles.

Pour ceux qui reçoivent des paiements de crédit d’impôt pour travail, ils recevront l’équivalent de six semaines de paiement avec une somme forfaitaire de 500 £. M. Sunak a déclaré que la façon dont cela fonctionne signifie qu’un seul paiement est nécessaire.

Tarifs affaires vacances

Les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie et des loisirs verront les taux de vacances 100% affaires introduits l’an dernier prolongés jusqu’à la fin juin.

Pour les neuf mois restants de l’exercice suivant, ils seront réduits des deux tiers, jusqu’à 2 millions de livres sterling pour les entreprises qui ont dû fermer en raison de la pandémie.

Il y aura un plafond plus bas pour ceux qui ont pu rester ouverts pendant la pandémie.

Réduction de la TVA

Pour l’hôtellerie et le tourisme, le régime de TVA réduite de 5% sera prolongé jusqu’au 30 septembre.

Pendant les six mois qui suivront, la TVA sera de 12,5% avant de passer à 20% d’origine en avril.

Image:

Le chancelier Rishi Sunak expose ses plans pour geler les seuils d’imposition sur le revenu et augmenter l’impôt sur les sociétés à 23%.



Vacances de timbre

En raison du grand nombre de ventes de maisons dans le cadre du congé du droit de timbre, le programme sera prolongé pour les premiers 500 000 £ jusqu’au 30 juin.

Après cela, il n’y aura pas de droit de timbre pour les premiers 250 000 £ jusqu’à la fin septembre, et il reviendra au niveau habituel sans droit de timbre pour les premiers 125 000 £ à partir du 1er octobre.

Image:

La fête du droit de timbre a encouragé un boom des ventes de maisons



La violence familiale

Il y a eu une augmentation significative de la violence domestique pendant la pandémie.

La chancelière a déclaré qu’une somme supplémentaire de 19 millions de livres sterling irait aux programmes de lutte contre la violence domestique et qu’un réseau de salles de répit pour les femmes sans-abri vulnérables sera testé.

Aide à la culture et au sport

Un pot de 700 millions de livres sterling sera disponible pour aider les arts, la culture et les sports à rouvrir à mesure que les restrictions s’atténueront.

Le sport recevra un coup de pouce de 300 millions de livres sterling, avec une « part importante » allant au cricket alors qu’il se prépare à reprendre cet été.

Un montant supplémentaire de 500 millions de livres ira à l’industrie cinématographique pour les aider à redémarrer.

Droit d’alcool et de carburant

Il n’y aura pas d’augmentation de la taxe sur l’alcool ou le carburant pour le prochain exercice.

Image:

La chancelière a annoncé une augmentation des dépenses pour le programme de vaccination dans le budget de mercredi



Vaccins

Un montant supplémentaire de 1,65 milliard de livres sterling sera alloué au déploiement du vaccin au Royaume-Uni alors que le gouvernement prévoit d’offrir à tous les adultes leur première dose d’ici le 31 juillet.

Dans ce cadre, 33 millions de livres supplémentaires seront investis dans les tests et le développement de vaccins pour se protéger contre les futures épidémies et variantes.

Et il y aura encore 22 millions de livres sterling pour une « étude de premier plan » pour tester l’efficacité de la combinaison de différents vaccins.

Les chiffres du National Audit Office montrent que le Royaume-Uni a dépensé jusqu’à présent 12 milliards de livres sterling pour le déploiement du vaccin, dont 2,9 milliards de livres sterling pour 267 millions de doses de cinq vaccins différents.

