Budget 2021: Quelle est la véritable mission de Rishi Sunak?

Parfois, il ne sert à rien de rechercher des significations subliminales, des messages codés ou des contre-intuitifs. Parfois, un politicien peut être si en face de vous qu’il n’y a pas d’autre explication possible à ce que vous voyez devant vous. Il en va de même pour la dernière vidéo d’information publique de HM Treasury, vraisemblablement payée avec l’argent durement gagné (ou emprunté) des contribuables. Ce n’est ni plus ni moins qu’un film de propagande Rishi Sunak d’une telle intention flagrante qu’il ferait penser à Kim Jong-un que l’équipe de communication poussait un peu les choses. Le clip, qui dure un peu plus de cinq minutes atroces, contient 134 images de Sunak rivalisant avec Kim. Le seul scénario possible qui manque à cette production d’inspiration nord-coréenne est une scène dans une usine de tracteurs ou une ferme porcine où Little Rishi pointe sérieusement et au hasard des choses, et donne ce qu’ils appellent à Pyongyang «des conseils sur place» à intimidait convenablement les généraux et les directeurs d’usine, en notant soigneusement la sagesse du cher chef. Peut-être que la prochaine fois, Jesse Norman et Steve Barclay pourront être invités à donner des comptes-rendus de première main sur le travail du petit génie du n ° 11. «Budget 2021» est vraiment un spectacle d’images miniature grandiloquent. Leni Riefenstahl n’aurait pas pu faire un meilleur travail; Robert Mugabe l’aurait rejeté comme un peu trop égocentrique; Donald Trump rougirait mais courrait avec.

Ceci, ne soyons pas dans le doute, est la dernière escalade du culte de Rishi, une campagne de leadership à long terme, et la chose la plus remarquable à ce sujet est qu’il n’y a aucune tentative de cacher le fait. Il n’y a pas d’autres personnages conservateurs dans le film, et Boris Johnson, bien que brièvement entendu, n’est ni nommé ni vu. Tout est à propos de Sunak, y compris un moment inattaquable de recourbement des orteils et de fesses où il décrit ce que cela faisait de se voir offrir le poste de chancelier. Aucune mention, évidemment, de son prédécesseur, Sajid Javid, ni même de Dominic Cummings, qui a forcé Javid à sortir quand il a amené Johnson à essayer de prendre le contrôle du Trésor. À cette époque, il y a à peine plus d’un an, Sunak était censé être installé comme la marionnette de Cummings. Il semble avoir dépassé ce rôle, et le Trésor semble plus puissant et indépendant que jamais. La petite marionnette Rishi se transforme en Sunak le marionnettiste, tel est son influence et son prestige ces jours-ci.