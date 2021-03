Budget 2021 en direct: dernières mises à jour sur la hausse des impôts, les congés et les droits de timbre

S’exprimant à la Chambre des communes, il a déclaré aux députés que plus de 700000 personnes avaient perdu leur emploi depuis mars 2020 et que l’économie avait reculé de 10% – la plus forte baisse en plus de 300 ans. Mais il a déclaré que le PIB du Royaume-Uni devrait revenir à son sommet d’avant Covid à la mi-2022, selon l’Office for Budget Responsibility (OBR), six mois plus tôt que prévu.