« Buddy vs. Duff » n’est pas du gâteau.

La série Food Network, qui oppose « Cake Boss » Buddy Valastro au chef pâtissier et ancienne star de « Ace of Cakes » Duff Goldman, lance sa troisième saison dimanche (9 EDT/PDT, également en streaming sur Discovery+).

« C’est certainement l’émission la plus épuisante que j’aie jamais filmée », déclare Valastro, 44 ​​ans. « C’est une semaine de travail de six jours, et c’est probablement des journées de 15 heures, tous les jours. ‘essayez vraiment de faire le meilleur travail que vous faites – le plus grand, le plus propre, le plus agréable.

La pandémie a maintenu les challengers sur des côtes séparées cette saison. Valastro a travaillé dans sa ville natale de Hoboken, New Jersey, et Duff a cuit à Los Angeles. Cinquante artistes pâtissiers à travers les États-Unis évaluent virtuellement les créations des chefs.

Valastro, qui crée des confiseries à la boulangerie familiale Carlo’s, a été le champion de la deuxième saison de la compétition. Comme si la pression de défendre son titre ne suffisait pas, des mois avant que le lancer ne soit prévu pour le printemps dernier, la main du boulanger a été embrochée à plusieurs reprises par une tige de métal grâce à un planteur défectueux dans son bowling à domicile.

Aujourd’hui, il se sent « revenu à 90% à 95% », ce qu’il qualifie de « fou » compte tenu de sa blessure. Valastro dit qu’il a subi sa cinquième opération environ six semaines avant que « Buddy vs. Duff » ne commence à enregistrer. . (Il pourrait avoir besoin d’un sixième l’année prochaine.) « Mais si c’est aussi bon que possible, je le prendrai », dit-il. « Comparativement, ce qui s’est passé, je suis tellement béni et reconnaissant. »

Après avoir tourné la série de concours de gâteaux, Valastro a consolidé son amitié avec le mannequin Gigi Hadid, la cover-girl d’août de Harper’s Bazaar. Les deux se sont rencontrés lorsqu’elle a joué le rôle de stagiaire dans sa pâtisserie en juin pour le magazine, mais l’artiste du sucre a fait des gâteaux pour Hadid et son petit ami, le chanteur Zayn Malik. « Je lui ai dit qu’elle avait son boulanger à vie », dit Valastro. « Donc, chaque fois qu’elle a besoin d’un gâteau, je ne suis qu’à un coup de téléphone. »

Le pâtissier révèle qu’il craint que sa blessure à la main ne le retienne, le gâteau qui l’a fait pleurer cette saison et plus encore sur son amitié naissante avec Hadid. (Modifié pour plus de longueur et de clarté.)

Question : craigniez-vous que votre blessure à la main ne vous désavantage pour « Buddy contre Duff » ?

Ami Valastro : Honnêtement, j’étais tellement inquiète, non seulement de me désavantager, mais vraiment la pâtisserie est ce que je fais – cela fait partie de ma vie. Si je ne pouvais pas le faire au niveau où j’étais capable de le faire, je ne sais pas ce que j’aurais ressenti à ce sujet. Cela aurait pu être, pour moi, la dernière saison de concours de gâteaux que j’aurais jamais fait. Je ne suis pas le genre de gars qui voudrait le faire à l’écart et être l’entraîneur.

Q : Vous défendez votre couronne de l’année dernière. A quel point vouliez-vous être à nouveau le vainqueur cette saison ?

Valastro : Il s’agissait moins de gagner pour moi. Il s’agissait plus d’être capable de surmonter ma blessure à la main. J’étais mentalement prêt à gagner ou à perdre. Bien sûr, vous voulez faire de votre mieux, mais Duff et son équipe ont fait un travail incroyable la saison dernière. J’ai énormément de respect pour eux et pour ce qu’ils peuvent faire.

Q : Avez-vous eu un défi préféré cette saison ?

Valastro : La finale était de loin mon gâteau préféré que nous ayons fait, (il) s’est classé parmi les trois meilleurs gâteaux que nous ayons jamais fait en équipe dans l’histoire de la boulangerie, jamais, dans ma vie… C’était un gâteau parfait. Donc les looks, les effets spéciaux, c’était propre, c’était grand. C’était tout. Monstres était le thème, et nous avons fait un dinosaure nucléaire. C’était comme 21 (pieds) de long. Il pèse probablement, je dirais, environ 1 500 à 2 000 livres, et vous aviez toutes ces pointes faites de sucre soufflé que nous illuminions. Il n’y avait que deux gâteaux dans ma vie que j’ai jamais fait que j’ai pleuré. Et j’ai regardé ce gâteau, et c’était tellement parfait, et j’étais tellement fier de mon équipe, je suis devenu ému. Je me suis étouffé.

Q : En parlant de larmes, Gigi Hadid a dit qu’elle a pleuré en recevant un de vos gâteaux. Comment était-ce d’apprendre qu’elle est une si grande fan ?

Valastro : Elle est la personne la plus douce et la plus gentille. Tu sais comment on dit que les gens sont beaux à l’intérieur ? Aussi belle qu’elle soit à l’extérieur, je pense qu’elle est encore plus belle à l’intérieur. Elle était si gracieuse et si gentille. C’était drôle parce qu’elle m’a vraiment fan-girlé. Elle m’a rencontré et elle a pleuré. J’ai été repris parce que je ne me sens toujours pas comme une célébrité. Mais elle a grandi en regardant « Cake Boss » avec sa famille. Nous avons fait un gâteau ensemble. Elle est en fait incroyablement talentueuse dans ce qu’elle fait aussi. C’est une artiste et elle est très créative. Son gâteau est vraiment bien sorti. Mais nous venons de passer tout l’après-midi ensemble, et elle était si cool, si terre-à-terre.

