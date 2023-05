Buddy Holly remporte le meilleur chien. Mais nous sommes à peu près sûrs qu’ils sont tous gagnants au Westminster Kennel Club Dog Show

Monde

Avec le prix le plus prestigieux du monde de l’exposition canine en jeu, les chiens et leurs maîtres ont mis leurs meilleures pattes en avant lors de la dernière nuit de l’exposition canine du Westminster Kennel Club à New York.

Un petit basset griffon vendéen, du nom d’une légende du rock ‘n’ roll, a remporté le prix Best in Show