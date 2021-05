Buddha Purnima 2021: Timings, signification et mantra du chant bouddhiste | Actualités culturelles

New Delhi: L’occasion propice du Bouddha Purnima ou du Bouddha Jayanti est célébrée cette année le 26 mai. Le jour marque l’anniversaire du Seigneur Bouddha. Traditionnellement, c’est un jour férié dans le bouddhisme Mahayana commémorant la naissance du prince Siddhartha Gautama, plus tard le Bouddha Gautama – fondateur du bouddhisme.

Aujourd’hui, nous avons pensé à partager les horaires de Purnima (tithi) et le mantra du chant bouddhiste qui apporte la paix et la stabilité mentale:

2583e anniversaire de naissance du Bouddha Gautama

Bouddha Purnima le mercredi 26 mai 2021

Purnima Tithi commence – 20h29 le 25 mai 2021

Fin de Purnima Tithi – 16:43 le 26 mai 2021

(Selon drikpanchang.com)

IMPORTANCE DE BOUDDHA PURNIMA:

L’anniversaire du Seigneur Bouddha est largement célébré à travers le monde et les adeptes commencent à se préparer, des jours à l’avance. Avant de dénoncer les plaisirs du monde, le Seigneur était connu sous le nom de Prince Siddhartha Gautama, qui s’est transformé plus tard en Gautama Bouddha et a fondé le bouddhisme comme un chemin menant à l’illumination spirituelle de l’âme.

Il est dit que selon les écritures de Theravada Tripitaka, le prince Gautama est né à Lumbini qui est maintenant connue sous le nom de Népal moderne, vers 563 avant notre ère. Il a ensuite été élevé à Kapilavastu.

BOUDDHIST CHANTING MANTRA POUR LA PAIX:

«Namu Myōhō Renge Kyō» est chanté dans toutes les formes de bouddhisme Nichiren ainsi que dans le bouddhisme Tendai. C’est le Sutra du Lotus qui aide à atteindre la paix mentale et les gens croient qu’il les guérit de tous les problèmes.

Dans le bouddhisme, le chant des mantras met l’esprit dans l’état de méditation. Les chants communs Theravada sont généralement basés sur les chants Pali Canon, Mahayana et Vajrayana.

Il existe différents mantras chantés dans le bouddhisme, le plus courant étant celui du bouddhisme Nichiren qui chante les cinq personnages de Namu Myōhō Renge Kyō, ce qui signifie un hommage au vrai dharma du Sutra du Lotus. Cela relève des chants du Mahayana Sutra.

Mahayana Sutra dévoile le vrai moi de Shakyamuni en tant que Bouddha qui a atteint l’illumination il y a des années.

Nous souhaitons à tous un très heureux Bouddha Jayanti!