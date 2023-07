Budda Baker se présentera au camp des Cardinals de l’Arizona malgré la demande d’échange

La sécurité des Cardinals de l’Arizona, Budda Baker, prévoit d’assister au camp d’entraînement en juillet malgré avoir demandé un échange en avril, a rapporté vendredi le réseau NFL.

Le journaliste Mike Garafolo, citant l’agent de Baker, David Mulugheta, a déclaré que Baker espérait un contrat équitable et ne demandait pas à être la « sécurité la mieux payée » de la NFL. Au contraire, Baker cherche une extension qui montre que l’équipe le considère comme un « partie à long terme de leurs plans futurs. »

Baker, quintuple Pro Bowler, a signé un contrat de 59 millions de dollars sur quatre ans en 2020 et est sous contrat jusqu’à la saison 2024. Les deux années restantes de l’accord n’incluent aucun salaire garanti. Son salaire de base pour la saison 2023 est d’un peu plus de 13 millions de dollars, ce qui le classe quatrième parmi les sécurités NFL. Justin Simmons de Denver est en tête de liste avec un salaire de base de 14,4 millions de dollars pour 2023.

Baker entre dans la saison 2023 avec la meilleure note défensive de tous les défenseurs des Cardinals (73,7), selon PFF.

Au cours de six saisons dans la NFL, Baker a compilé sept interceptions et 7,5 sacs. Il a en moyenne 108 plaqués au total par saison.

