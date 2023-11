Budapest va-t-elle bloquer la voie de l’Ukraine vers l’adhésion à l’UE ?

La Commission européenne a donné le feu vert à l’Ukraine pour entamer des négociations sur l’adhésion à l’UE dans son rapport annuel sur l’élargissement du 8 novembre – mais le gouvernement hongrois s’y oppose catégoriquement.

Pour que les négociations d’adhésion puissent démarrer, les dirigeants des 27 États membres de l’UE doivent les accepter lors du Conseil européen des 14 et 15 décembre à Bruxelles.

“Il pourrait y avoir un problème politique avec la Hongrie, qui tentera d’obtenir des concessions injustifiées pour elle-même”, a prédit Alexandre Merezhko, président de la Commission de la Verkhovna Rada pour la politique étrangère et la coopération interparlementaire, dans des commentaires à Poste de Kyiv le jour où le rapport de la Commission européenne a été annoncé.

Cependant, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré que son opposition à l’adhésion de l’Ukraine à l’UE n’avait rien à voir avec le gel des milliards d’euros de financement de son gouvernement en raison des problèmes d’État de droit en Hongrie.

Au lieu de cela, a-t-il affirmé, Budapest s’oppose à l’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Ukraine en raison de son opposition à une loi linguistique exigeant que la minorité hongroise d’Ukraine reçoive environ 70 pour cent de son éducation en langue ukrainienne.

La loi linguistique, qui, selon Kiev, vise à garantir que la population minoritaire de langue hongroise puisse bien s’exprimer en ukrainien, la langue officielle, viole les droits des Ukrainiens de langue hongroise, a déclaré Orban.

“Je voudrais déclarer très clairement que le refus de la Hongrie d’entamer des négociations avec l’Ukraine sur l’adhésion à l’UE n’est pas une question d’accord commercial… Cela ne peut pas être lié à la question de l’argent que la Hongrie a le droit de recevoir”, a-t-il déclaré à la radio d’État. , Reuters signalé.



Plus sur ce sujet Le rédacteur en chef du Kyiv Post discute de la préparation de l’UE à l’adhésion de l’Ukraine sur TVP World

Bohdan Nahaylo discute de la préparation de l’UE à l’adhésion de l’Ukraine.

Cependant, Ivanna Klympush-Tsintsadze, membre du Parti de la solidarité européenne et présidente de la commission chargée des questions d’intégration européenne, a déclaré : Poste de Kyiv qu’elle est convaincue que ces deux questions sont liées.

Actuellement, Klympush-Tsintsadze voit des pistes pour de nouvelles négociations sur la question des droits linguistiques des minorités, avec la Hongrie et les 26 autres pays de l’UE.

«Ce faisant, il est possible de garantir qu’il y aura un consensus lorsque le Conseil européen prendra la décision d’ouvrir des négociations avec l’Ukraine… Car cela ne concerne pas seulement l’Ukraine. Si cette question est bloquée pour l’Ukraine, elle le sera également pour tous les autres pays. En fait, l’Ukraine est désormais un pays phare et un phare pour une nouvelle vague potentielle d’expansion », a déclaré le parlementaire.

Concernant la réaction possible de Bruxelles à la possibilité que Budapest utilise la loi sur les langues minoritaires ukrainiennes comme excuse pour obtenir des concessions de l’UE, Klympush-Tsintsadze a affirmé qu’il s’agissait d’une question de diplomatie au sein de l’Union européenne.

« Nous devons comprendre qu’il y a des négociations et un dialogue internes. Il s’agit d’un dialogue complexe qui a lieu au sein de l’UE. Malheureusement, je vois un nombre très limité d’outils que Bruxelles est prête à utiliser aujourd’hui pour ne pas donner aux pays membres la possibilité de critiquer sur de fausses bases et de bloquer le chemin des pays candidats vers l’UE. Il s’agit d’une question de réforme interne de l’UE qui ne sera évidemment pas résolue en un mois », a-t-elle déclaré.

D’autre part, le parlementaire a déclaré que même le blocage de la décision par la Hongrie lors de la réunion du Conseil européen de décembre ne constituerait pas la fin du monde pour l’Ukraine.

« Tout d’abord, nous devons tous nous mobiliser aujourd’hui pour empêcher que cela ne se produise. Deuxièmement, cette réunion du Conseil européen n’est pas la dernière. Autrement dit, cela ne signifie pas que ce problème ne pourra pas être débloqué à l’avenir. Par conséquent, nous ne devons pas considérer ces déclarations et d’éventuels problèmes comme la fin du monde… C’est pourquoi, avec nos partenaires, nous chercherons d’autres moyens pour convaincre la Hongrie de changer de position », a déclaré Klympush-Tsintsadze.

Concernant l’impact négatif potentiel sur les négociations d’intégration de l’Ukraine à l’UE pendant la présidence hongroise au second semestre 2024, le parlementaire prédit qu’il est peu probable que Budapest accorde la priorité à l’aide à l’Ukraine ou à son intégration européenne.

« Nous devons comprendre que ce sera en réalité une période difficile, un défi… Car dès le début de l’année prochaine, lorsque la Belgique prendra le relais, la Hongrie entrera dans le soi-disant trio de pays – avec les présidences actuelle et précédente – qui participent dans la prise de décision et les priorités. Par conséquent, décembre constitue pour nous une sérieuse fenêtre d’opportunité et je pense que nous devrions désormais nous concentrer pleinement sur décembre », a-t-elle déclaré.

Il y a quelques mois, le Parlement européen a recommandé, pour la première fois dans l’histoire, de refuser à la Hongrie la possibilité de présider.

Le précédent n’a pas encore été créé, mais aucune mesure n’a été prise pour le développer depuis.

Dans l’ensemble, Klympush-Tsintsadze voit une influence russe dans la position de Budapest sur l’ouverture des négociations avec l’Ukraine sur l’adhésion à l’UE.

Elle a déclaré qu’en 2014, la Russie avait tenté d’empêcher la signature de l’accord d’association entre l’Ukraine et l’UE.

Par la suite, nous avons dû mener des dizaines de cycles de négociations pour prouver que cet accord ne nuisait en rien aux intérêts de la Russie, a déclaré Klympush-Tsintsadze.

« Aujourd’hui, nous voyons l’empreinte de la politique russe à l’égard de l’Ukraine, le rejet par la Russie du droit des Ukrainiens à vivre en tant que peuple et en tant qu’État, ainsi que du droit de choisir leur avenir. Malheureusement, cela se traduit notamment par les déclarations de la Hongrie… Et tant que l’Union européenne ne se rendra pas compte que ses principes fondamentaux sont sapés de l’intérieur et n’agira pas de manière plus décisive, nous aurons de tels problèmes », a déclaré le parlementaire.

Sur la base des recommandations de la Commission européenne concernant le début des négociations, Kiev préparera un programme national pour préparer l’adhésion de l’Ukraine à l’UE.

Yevheniya Kravchuk, membre du parti présidentiel Serviteur du Peuple et de la délégation permanente auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, a déclaré Poste de Kyiv que l’Ukraine développera un programme national de préparation qui sera chargé d’aligner la législation ukrainienne sur celle de l’Europe. Et depuis le début du processus de négociation, l’Ukraine a beaucoup de travail devant elle, a-t-elle déclaré.