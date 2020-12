Les monuments de Varsovie et de Budapest seront éclairés en bleu mercredi soir pour protester contre la décision du gouvernement polonais et hongrois de « veto sur le budget de l’Union européenne sur une conditionnalité de l’état de droit ».

« Les capitales polonaise et hongroise, Budapest et Varsovie, ont une seule voix », a déclaré le maire de la capitale hongroise, Karacsony Gergely, écrit sur Facebook. « Nous disons non au veto, mais nous disons oui aux valeurs européennes. »

La Statue de la Liberté de Budapest et le Palais de la culture et de la science de Varsovie doivent être éclairés en bleu européen pendant trois jours à compter de mercredi. Plusieurs autres villes polonaises participent également à l’événement.

« C’est ainsi que nous voulons souligner à quel point nous nous sentons comme faisant partie de l’Union européenne », a déclaré le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, écrit sur Facebook.

« Nous espérons que notre protestation symbolique amènera le gouvernement à changer de position et à renverser son veto (…) Nous ne sommes pas d’accord qu’au nom de jeux intra-partisans, au nom de quelques enchères ridicules de la droite- politiciens de l’aile, pour savoir qui est le plus anti-UE, le bien-être de millions de Polonais est en jeu », a-t-il ajouté.

Contrairement aux gouvernements, qui sont dirigés par des partis conservateurs – le parti Droit et Justice (PiS) en Pologne et Fidesz en Hongrie – les capitales sont dirigées par des politiciens de l’opposition libérale.

Un veto de 1,8 billion d’euros

La manifestation doit commencer quelques heures après que le président polonais Andrzej Duda a annoncé qu’un accord préliminaire sur le budget de l’UE avait été conclu avec l’Allemagne – mettant potentiellement fin à une impasse de trois semaines – mais ne fournissant aucun détail sur ce que cela implique.

Les dirigeants de l’UE devaient approuver le prochain budget septennal du bloc à la mi-novembre. Le paquet de 1,8 billion d’euros comprend également un fonds de redressement de 750 milliards d’euros pour relancer les économies profondément touchées par la pandémie COVID-19.

Mais la Pologne et la Hongrie ont opposé leur veto au paquet en raison d’une conditionnalité de l’état de droit qui entraînerait une réduction des fonds de l’UE pour les États membres considérés comme rétrogrades sur les valeurs européennes fondamentales, notamment la liberté de la presse et l’indépendance du pouvoir judiciaire.

La Pologne et la Hongrie ont toutes deux été critiquées par Bruxelles pour leurs réformes affaiblissant l’indépendance de la justice et des médias, ou pour leur traitement des migrants. Une procédure au titre de l’article 7 – la clause disciplinaire de l’UE – a été engagée contre eux.

Les deux pays ont qualifié le nouveau mécanisme d’État de droit de « chantage politique » et de partie d’une bataille idéologique injuste menée par Bruxelles.

Les Polonais et les Hongrois ne sont pas d’accord

Mais même dans leurs pays respectifs, leur combat contre Bruxelles est impopulaire.

Une enquête pour le Parlement européen menée par le sondeur Kantar entre fin septembre et mi-octobre, a révélé que plus de trois répondants sur quatre conviennent que les fonds de l’UE devraient être conditionnés à la mise en œuvre par le gouvernement national de l’État de droit et des valeurs démocratiques.

En Pologne et en Hongrie, 72 pour cent des personnes interrogées l’ont affirmé.

aHang Hongrie et Akcja Demokracja de Pologne, deux groupes du mouvement civil, ont également recueilli quelque 300 000 messages de soutien à la conditionnalité de l’état de droit.

« C’est le financement inconditionnel de l’UE qui a permis de maintenir en vie (le Premier ministre hongrois Viktor) Orban et (le Premier ministre polonais Mateusz) Morawecki et il est maintenant temps que l’UE apporte son soutien aux citoyens polonais et hongrois qui se sont battus si durement », Piotr Cykowski , A déclaré le porte-parole d’Akcja Demokracja dans un communiqué.

« Si les dirigeants européens succombent maintenant, cela ne fera que renforcer la position d’Orban et Morawecki contre l’État de droit et ouvrira la voie à des dirigeants plus autocratiques qui voudront affaiblir l’Europe », a-t-il ajouté.