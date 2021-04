S’exprimant jeudi lors d’une conférence de presse régulière, le chef de cabinet du Premier ministre Viktor Orban, Gergely Gulyas, a déclaré aux journalistes que Budapest se coordonnait avec d’autres pays, sans nom, autour de l’acceptation mutuelle des certificats de vaccination.

Gulyas a déclaré que des discussions auraient lieu avec n’importe quel pays ouvert à l’idée et permettrait la libre circulation des personnes entre les nations participantes.

Les commentaires interviennent alors qu’Orban a annoncé sur sa page Facebook jeudi après-midi qu’il avait été en conversation avec le président chinois Xi Jinping. Son ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto a suggéré que le sujet de la conversation était la coopération en cas de pandémie.

Alors que la Hongrie est membre de l’UE et que ses citoyens pourront utiliser le « certificat vert » pour voyager à travers le bloc des 27 nations lors de son lancement, le pays a également administré des vaccins qui n’ont pas été approuvés par l’Agence européenne des médicaments.

Le « certificat vert » de l’UE ne permettra aux gens de se déplacer dans le bloc que s’ils se sont récemment rétablis de Covid, ont fourni des résultats de test négatifs ou ont été vaccinés avec un vaccin approuvé.

La Hongrie est le seul pays de l’UE à autoriser l’utilisation des vaccins Spoutnik V et Sinopharm. Mardi, Budapest avait reçu 3,5 millions de vaccins de producteurs russes et chinois en plus de 3,6 millions de vaccins dans le cadre du programme d’achat de l’UE.

Jeudi, près de 40% de la population du pays avait été vaccinée, bien plus que la plupart des autres pays de l’UE.

