Bud Light et Budweiser font peau neuve au Super Bowl de cette année

Anheuser-Busch n’est peut-être plus la seule marque d’alcool à faire de la publicité au Super Bowl, mais elle aura toujours une présence majeure – même si ses rivaux sautent sur l’occasion, après une sécheresse de 33 ans.

La société brassicole a annoncé jeudi qu’elle disposera de trois minutes de temps d’antenne national pendant le grand match de cette année, en se concentrant sur ses plus grandes marques, notamment Bud Light, Michelob Ultra et Busch Light. La décision de partager la vedette avec des sociétés rivales d’alcool et de bière dans le Super Bowl intervient après qu’il a choisi de ne pas renouveler son accord d’exclusivité l’année dernière avec la NFL, d’une valeur de 250 millions de dollars par an.

Benoit Garbe, directeur marketing d’Anheuser-Busch, a déclaré à CNN que le Super Bowl reste un “excellent moyen de lancer la nouvelle année” et que le jeu très regardé est une “belle plate-forme pour mettre en valeur notre marque et notre créativité”. La marque a conçu certaines des publicités les plus mémorables du jeu, des chevaux Clydesdale aux grenouilles “Bud”, “Weis”, “Er”.

L’accent de cette année donne la priorité aux buveurs de bières traditionnelles, a déclaré Garbe, un pivot par rapport à l’année dernière lorsqu’il a acheté des publicités pour Bud Light Seltzer, une mode qui a vu sa popularité depuis s’estomper et Bud Light Next, sa toute jeune bière sans glucides qui a connu une modeste ventes depuis le lancement. Ce dernier, a-t-il dit, “a percé” lors du Super Bowl, mais “a besoin de temps et d’engagement” pour grandir.

Choisir Bud Light, Michelob Ultra et Busch Light cette année est “conforme à notre stratégie de méga-marque consistant à se concentrer sur les grandes marques en croissance à une période de l’année où la consommation est plus importante”, a déclaré Garbe.

L’annonce de Bud Light inaugurera une réintroduction et une “nouvelle ère” de la marque, a-t-il déclaré. Les détails n’ont pas été révélés, mais l’une des “stars les plus chaudes d’Hollywood” sera dans l’annonce. Garbe a déclaré que le spot “apportera une nouvelle vie et un nouveau point de vue” pour la marque de 41 ans. Ces dernières années, les clients ont de plus en plus choisi des bières blondes premium ou mexicaines, ce qui a mis Bud Light en disgrâce auprès de certains buveurs de bière.

Michelob Ultra, qui aura deux publicités pendant le jeu, continuera de se concentrer sur les buveurs soucieux de leur santé qui recherchent un faible nombre de glucides. Garbe a déclaré que la bière est le “moteur de croissance numéro 1” de l’entreprise et qu’elle devrait bientôt dépasser Bud Light en termes de ventes. Les publicités mettront en vedette l’ancienne star de la NFL Tony Romo et le boxeur Canelo Alvarez.

Busch Light est également sous les projecteurs nationaux pour la première fois depuis 2017. La bière blonde légère a également connu une croissance à deux chiffres au cours des cinq dernières années, a déclaré Garbe, et a trouvé son bonheur en attirant les buveurs de plein air. Une “chanteuse emblématique” apparaîtra dans l’annonce, ainsi que sa mascotte de marque, le Busch Guy.

Enfin, Budweiser reçoit une publicité régionale de 30 secondes. Racontée par l’acteur Kevin Bacon, la publicité mettra en lumière les “histoires d’Américains passionnés et autodidactes, chacun relié par un pack de six Bud”, a déclaré la société dans un communiqué. La bière n’a pas été choisie pour une place nationale car ses ventes sont “extrêmement régionales”, a déclaré Garbe, et a révélé que la marque d’environ 150 ans sera relancée cette année pour se concentrer sur un “public plus jeune et multiculturel”.

En incluant la publicité régionale de Budweiser, Anheuser-Busch (BUD) aura trois minutes et demie dans le Super Bowl (bien que beaucoup de gens ne verront que trois minutes de publicité). Garbe a refusé de dire combien d’argent il avait dépensé pour les spots publicitaires, mais a noté que l’entreprise dépensait 3,5 fois plus que la concurrence. Fox, qui diffusera le Super Bowl LVII, facturerait 7 millions de dollars pour une place de 30 secondes lors du match du 12 février à Glendale, en Arizona.

“Nous sommes le plus grand annonceur”, a déclaré Garbe, ajoutant que “la réalité est qu’il n’y avait pas de véritable exclusivité” car les concurrents ont toujours acheté des publicités au niveau régional.

Peu de temps après Anheuser-Busch l’année dernière qu’il mettait fin à son accord d’exclusivité, Molson Coors (TAP) a déclaré qu’il était « impossible » d’acheter du temps d’antenne pendant un match qui attire 100 millions de téléspectateurs. Cette semaine, il a commencé à taquiner s’il mettra en vedette Coors Light ou Miller Lite, le spot devant être diffusé pendant la première mi-temps du jeu, selon AdAge.

Heineken (HEINY) mettra en lumière sa bière sans alcool, dans une publicité de 30 secondes mettant en vedette Paul Rudd des films Ant-Man de Marvel. Le segment de la bière sans alcool devrait devenir une industrie de 40 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, à mesure que de plus en plus de buveurs modéreront leurs habitudes.

Le géant des alcools Diageo (DEO) fait ses débuts au Super Bowl cette année avec une publicité pour le whisky Crown Royal. Notamment, la marque britannique est devenue la toute première marque de spiritueux de la NFL, en 2021, et a été l’une des premières marques d’alcool à faire de la publicité dans les matchs de la NFL après que la ligue a mis fin à son interdiction des spiritueux en 2017.

Rejoint également Rémy Cointreau. La société française a acheté une publicité de 60 secondes pour son cognac Rémy Martin qui sera diffusée au premier quart du match. Il a déjà diffusé des publicités régionales axées sur son gin.