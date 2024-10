Bud Davidge, Mi’sel Joe et Andy Jones parmi les récipiendaires de l’Ordre de NL

Huit personnes ont été investies de l’Ordre de Terre-Neuve-et-Labrador lors d’une cérémonie à la Government House aujourd’hui.

Les huit sont :

Le musicien Bud Davidge de Simani, le défenseur des poneys de Terre-Neuve Clifford George, l’athlète Liam Hickey, Saqamaw Mi’sel Joe, l’acteur Andy Jones, l’entrepreneur Patrick O’Callaghan, le défenseur du diabète Guy Poole et l’éducateur/musicien Andrea Rose.

Le premier ministre Andrew Furey a félicité les huit pour leur contribution.

« Votre passion, votre sens du service et votre sens du devoir civique sont profondément enracinés dans votre sens de qui vous êtes, votre sens de la communauté et votre sentiment d’être un Terre-Neuvien et un Labradorien », a-t-il déclaré.

lieutenant-gouverneur. Joan Marie Aylward affirme que cette année est particulièrement importante étant donné le 75e anniversaire de la Confédération.

« Les personnes investies dans l’Ordre de Terre-Neuve-et-Labrador sont des modèles, des leaders et des pionniers », a-t-elle déclaré.

Il s’agit de la 17e investiture de la plus haute distinction de la province.

À ce jour, seulement 151 Terre-Neuviens et Labradoriens sont membres de l’Ordre.