Bucs WR Deven Thompkins, 5-7 et 151 livres, a un gros avantage sur le terrain

Greg Auman Journaliste NFC Sud

Toujours en sueur après un entraînement de deux heures en août en Floride, le receveur des Bucs Deven Thompkins est assez gentil non seulement pour répondre à quelques questions d’un journaliste junior de la taille d’une pinte, mais pour répondre à une demande étrange sans sauter un battement.

Thompkins recule d’un pas, vérifie derrière lui et fait froidement un backflip debout, puis revient à répondre aux questions.

Son père lui a appris à faire un saut périlleux arrière quand il avait « comme 4 ans », et au cours de la dernière année, il a acquis une réputation de compétences acrobatiques ridicules, capable de contorsionner son corps dans les airs pour faire des prises incroyables. Les Bucs sont allés à l’intérieur pour un entraînement de nuit la semaine dernière, et lorsque le quart-arrière Baker Mayfield a lancé une longue passe en profondeur, Thompkins s’est tordu à mi-saut et était presque horizontal en descendant avec une prise sauvage.

« Oh, mon Dieu », a déclaré le quart-arrière Kyle Trask, regardant au loin alors qu’il était micro dans une vidéo sur le site Web de l’équipe. « DT ? »

« DT » est un raccourci de vestiaire pour un joueur qui n’a pas besoin d’abréviation. Thompkins est répertorié à 5 pieds 7 pouces et 155 livres, un poids que de nombreuses équipes de la NFL (et des collèges) pourraient secrètement atteindre 170. C’est 22 livres de moins que son coéquipier le plus proche, et littéralement la moitié du poids indiqué de 10 de ses coéquipiers Bucs . C’est ce à quoi il figurait en tant que recrue l’année dernière, alors il a sûrement ajouté du poids au cours de la dernière année, n’est-ce pas?

« Je suis plus léger, en fait, » dit-il avec un sourire. « Cent cinquante et un. »

À 151 ans, il est sans doute le joueur le plus léger de la NFL. Tutu Atwell des Rams, qui pesait 155 à la moissonneuse-batteuse il y a deux ans, est maintenant répertorié à 165, et KaVontae Turpin des Cowboys, un retour du Pro Bowl l’année dernière, est répertorié à 155. Le botteur le plus léger de la ligue est la recrue des Saints Blake Grupe à 156 ans et six équipes de la NFL ne listent pas un seul joueur à moins de 180 livres.

Et vous pouvez imaginer que si Thompkins recevait des blagues sur sa taille au lycée, il les faisait certainement dans un vestiaire de la NFL, et même de la part de son entraîneur-chef. Interrogé sur la capacité de saut de Thompkins la semaine dernière, Todd Bowles a éclaté de rire.

« Pour être à sa taille, il vaut mieux qu’il ait une grande capacité de saut », a-t-il déclaré. « Cela le met à 6 pieds s’il a une verticale de 39 pouces. Il fait un excellent travail, c’est un très bon athlète. Nous le taquinons beaucoup à propos de son poids, mais il joue beaucoup plus lourd. C’est un gars très dur, c’est un gars très fort, et j’aime où il est. »

Thompkins embrasse non seulement les blagues courtes / petites, il les accueille, sachant qu’une partie de son jeu est de croire que ses adversaires le sous-estimeront.

« C’est la même chose depuis toujours », a déclaré Thompkins. « Pour moi, cela me permet de renforcer ma confiance, car je suis capable de venir ici et de jouer parmi tout un tas de grands hommes, de rester un homme parmi les hommes. C’est ma plus grande chose. »

Cette taille ne l’a pas empêché d’obtenir une bourse de Fort Myers, et il n’était pas plus grand quand il a eu une saison en petits groupes en 2021 à Utah State, captant 102 passes pour 1704 verges et 10 touchés. Il n’a obtenu qu’une prime de signature de 16 000 $ des Bucs l’année dernière après avoir été non repêché, et faisait partie des dernières coupes de l’équipe, mais a obtenu une place dans l’équipe d’entraînement.

Il a obtenu sa première action dans la NFL en décembre, prenant la relève en tant que principal retourneur des Bucs pour les cinq derniers matchs de la saison dernière. Ses débuts dans la NFL comprenaient un retour de coup d’envoi de 54 verges, le plus long de tous les joueurs des Bucs depuis plus d’une décennie, remontant à 2012. Il n’avait que deux touches offensives – une portée, une prise – avant d’en obtenir cinq lors de la saison régulière de l’année dernière. finale, totalisant 58 verges. Maintenant, il essaie de conserver son emploi de retour et de trouver des moyens d’aider à l’attaque dans le cadre d’un corps de réception profondément jeune.

« Je suis beaucoup plus confiant », a-t-il déclaré à propos de ses changements il y a un an. « Je sais à quoi m’attendre plus que tout, donc j’assume mon rôle dans l’équipe, où qu’il soit, en tant que retourneur partant ou en obtenant plus de représentants en attaque. … Je comprends mes compétences plus que tout, donc quand l’occasion se présente, je suis capable de mettre en évidence cette capacité. Quand les balles de saut arrivent, personne ne s’attend à ce que je monte là-haut et que je l’obtienne comme ça.

La capacité de Thompkins à ajuster son corps dans les airs ne se limite pas à avoir une petite silhouette athlétique – il est plus à l’aise en vol qu’au sol.

« Ce qui est bizarre, c’est que je me sens plus en confiance pour attraper un ballon en l’air que sur mes pieds », a déclaré Thompkins. « C’est généralement différent, mais quand je suis dans les airs, ma concentration est plus là. Des yeux au ballon en passant par la prise et le repli, tout. »

Mayfield apprend toujours à connaître ses receveurs au cours de sa première année à Tampa, mais lorsqu’on l’interroge sur les jeunes espoirs du groupe, il a commencé avec Thompkins et son athlétisme.

« Deven peut sauter du gymnase », a-t-il déclaré. « Ce n’est en aucun cas le plus gros gars, mais il peut vraiment, vraiment sauter. Il a fait un jeu comme ça dans le minicamp obligatoire avec moi, juste une sorte de balle 50-50 où il monte. Son contrôle corporel est incroyable. »

Les équipes spéciales sont probablement le ticket de Thompkins pour faire partie de la liste de 53 joueurs des Bucs, mais Bowles a clairement indiqué qu’il pouvait les aider en attaque tout en continuant à se développer et à s’améliorer.

« Ce n’est pas seulement un retourneur de dégagement, c’est un très bon receveur », a déclaré Bowles. « Il joue plus gros que sa taille et nous aimons ce qu’il fait du point de vue du modèle. Il a des mains exceptionnelles et nous cherchons juste à ce qu’il s’améliore de plus en plus. Il commence à faire de ces jeux une routine. »

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

