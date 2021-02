Avec une telle pénurie de sanctions, les Buccaneers de Tampa Bay ont pu rire de leurs infractions peu fréquentes au Super Bowl 55, tandis que les Chiefs de Kansas City voyaient du rouge sur tous les drapeaux jaunes lancés sur eux.

Quand Patrick Mahomes quatrième-down soulève à Tyreek Hill Jr.est tombé incomplet avec quatre minutes à jouer à Tampa Bays 31-9 bombardement des Chiefs, la sécurité recrue de Bucs Antoine Winfield Jr. n’a pas retenu sa récupération.

Il a collé deux doigts au visage du speedster qui lui avait fait la même chose il y a deux mois.

Sifflet.

Quinze mètres pour se moquer.

Winfield gloussa.

C’était juste quelque chose que je devais faire, plaida Winfield. Quand nous les avons joués plus tôt, Hill nous a attaqués. Il s’est retourné devant mon visage et m’a donné le signe de paix. Donc, c’était juste que je lui ai rendu le signe de paix en ce moment. C’était incroyable de pouvoir faire ça.

Juste avant cela, un fan s’est précipité sur le terrain et l’appel radio hilarant de Kevin Harlans était un classique. Winfield a déclaré qu’il appréciait le répit fourni par le streaker qui a finalement été prisonnier de la sécurité juste à côté de la zone des buts – il s’est en fait rapproché de la ligne de but que les Chiefs ne l’ont jamais fait.

C’était drôle, mais honnêtement, j’en avais besoin parce que nous étions entrain de continuer, a déclaré Winfield. Quand il est sorti, cela m’a laissé un peu de temps pour reprendre mon souffle. Je suis content qu’il soit allé là-bas parce que cela m’a beaucoup aidé.

Lorsque les canons à confettis ont explosé, les Chiefs détrônés ont eu 11 pénalités pour 120 verges et les Bucs quatre pour 39.

Hill a réussi sept attrapés pour 73 verges, une journée de travail décente, mais rien de tel que la performance qu’il a eue lors de sa dernière visite au stade Raymond James le 29 novembre, lorsqu’il a récolté 13 passes pour 269 verges et trois touchés à Kansas City 27-24 gagner.

Ses scores ont permis aux Chiefs de prendre une avance de 27-10 ce jour-là, et Kansas City a résisté à deux passes de touché de Tom Brady à Mike Evans au quatrième quart.

Mahomes a gardé le ballon hors des mains de Brady en frappant Hill une dernière fois, pour huit verges en troisième et 7 dans la dernière minute.

Cela a scellé la troisième de ce qui allait devenir sept victoires consécutives de six points ou moins pour les Chiefs cardiaques, et les Buccaneers ont quitté le terrain avec un dossier de 7-5 et plus de questions que de réponses.

Pourtant, ce rallye du quatrième trimestre s’est avéré être le début du rebond des Buccaneers, a suggéré l’entraîneur de Tampa Bay, Bruce Arians, après être devenu le plus ancien entraîneur-chef (68) à remporter un Super Bowl.

Brady et les Bucs n’ont pas perdu de nouveau, remportant huit victoires consécutives et battant Drew Brees, Aaron Rodgers et Mahomes, tous les autres MVP du Super Bowl en cours de route.

Dimanche, les Bucs sont devenus la première équipe à enregistrer quatre matchs de 30 points en une seule série éliminatoire, et leurs 31 points provenaient de joueurs qui, comme Brady, ne figuraient pas sur l’alignement des Tampa Bays l’année dernière: Rob Gronkowski, Antonio Brown, Leonard Fournette et Ryan Succop.

Cela ne s’était jamais produit dans un Super Bowl.

La défense étoilée des Bucs a roulé à la vapeur sur la ligne offensive de fortune de Kansas City. ESPN a calculé que Mahomes a couru près de 500 mètres tout en essayant d’échapper à la ruée incessante des passes de Bucs ou de trouver un récepteur ouvert. Même quand il les a trouvés, une demi-douzaine de ses laissez-passer ont été abandonnés.

Les Chiefs se battaient de manière inhabituelle autant que les Bucs les battaient. À la mi-temps, les champions en titre avaient accumulé plus de pénalités (8) que de points (6), ouvrant la voie à la pire défaite de Mahomes 54 départs en carrière.

Lorsque vous avez des pénalités dans les matchs de football, en particulier lorsque vous avez du mal et que vous jouez une très bonne défense, il est difficile de continuer à faire avancer les disques et à entrer dans la zone des buts, a déclaré Mahomes. En ce qui concerne la défensive, lorsque nous avons des pénalités qui prolongent les entraînements, je veux dire que c’est ainsi que les équipes trouvent un moyen de marquer des points.

Les plus gros drapeaux étaient deux appels d’interférence de passe sur la durée de trois jeux qui ont conduit à un touché et une avance de 21-6 Bucs juste avant la mi-temps. L’un d’eux est arrivé dans la zone des buts sur le demi défensif Tyrann Mathieu qui a donné le ballon à Tampa Bay au 1.

Après que Browns TD ait rattrapé le match suivant, Mathieu s’est engagé avec Brady et a été accusé de conduite antisportive pour avoir agité un doigt dans le visage des quarts.

Contrairement à Winfield, Mathieu, dont l’interception antérieure avait été annulée par un appel de maintien défensif marginal, ne pouvait pas en rire.

Mahomes a perdu pour la deuxième fois seulement en huit matchs éliminatoires – tous deux contre Brady, et ce n’était que sa deuxième défaite à ses 27 derniers départs.

Le pire, je pense que j’ai été battu depuis longtemps », a déclaré Mahomes, qui n’avait jamais été détenu à deux chiffres ou battu à deux chiffres en tant que pro.

Une mauvaise journée pour passer une mauvaise journée, a déploré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid.

