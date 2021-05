Bucs pourrait prendre l’avion sur QB Davis Mills

Le premier tour du repêchage de la NFL 2021 est maintenant gravé dans le marbre, les 32 choix de jeudi soir fournissant des tampons en caoutchouc, quelques décisions assez attendues et juste assez de chocs.

Mais il reste six tours à jouer – et de nombreux talents projetés de premier tour sont encore disponibles à l’approche de vendredi soir. Ne soyez pas surpris s’il y a plus de trades au début de la deuxième ronde alors que les équipes se battent pour positionner certains des meilleurs restes … et l’histoire de la NFL a clairement montré qu’être un premier tour ne signifie pas que vous serez une star être choisi après le premier tour ne signifie pas que vous ne ferez pas le Hall of Fame.

Voici notre premier (et unique) projet de simulation de deuxième tour de 2021:

33. Jaguars de Jacksonville – DT Christian Barmore, Alabama: L’entraîneur des Jags, Urban Meyer, a vu cet homme détruire l’état de l’Ohio lors du match de championnat national de la CFP. Barmore donnerait un coup de pouce à une défense classée au 31e rang, hâtant la reconstruction en tant que perturbateur intérieur à trois essais qui pourrait ouvrir les choses aux coureurs de pointe Josh Allen et K’Lavon Chaisson.

34. New York Jets – RB Javonte Williams, Caroline du Nord: Si le GM Joe Douglas veut continuer à construire un casting de soutien solide autour du quart de premier tour Zach Wilson, alors un dos plus capable et plus durable que Tevin Coleman devrait être une condition préalable. Williams a réalisé en moyenne 7,3 verges par course en 2020 et a mis le ballon dans la zone des buts 22 fois.

35. Atlanta Falcons – OLB / DE Azeez Ojulari, Géorgie: Ils ont seulement besoin de regarder sur la route pour trouver un passeur de passes nécessaire. Ojulari a mené la SEC avec 8½ sacs en 2020 et était si respecté qu’il a été nommé capitaine d’équipe en tant que recrue.

36. Miami Dolphins (des Texans de Houston) – S Trevon Moehrig, TCU: Miami semble dans les virages avec Xavien Howard et Byron Jones, mais pourrait certainement utiliser de l’aide à l’arrière. Moehrig a une belle portée, joue avec de bons instincts, peut couvrir et est prêt à arriver et à réussir – tous les traits que l’entraîneur Brian Flores adorerait.

37. Eagles de Philadelphie – CB Asante Samuel Jr., État de Floride: Il se rend dans la même ville où son père a joué, donnant à Philly le soulagement nécessaire au secondaire. Et les fans d’Iggles apprécieront que Samuel le jeune soit un plaqueur plus volontaire que papa ne l’était parfois.

38. Bengals de Cincinnati – OT Dillon Radunz, État du Dakota du Nord: Après avoir choisi de réunir Joe Burrow avec son coéquipier du LSU Ja’Marr Chase au premier tour, Cincy améliore maintenant la protection de son quart-arrière après que sa saison recrue ait été ruinée par une blessure au genou. Radunz s’est occupé de Trey Lance pour le Bison.

39. Panthers de la Caroline – TE Pat Freiermuth, État de Pennsylvanie: Ils ont également besoin d’un tacle gauche, mais la meilleure façon d’aider le nouveau QB Sam Darnold pourrait être de lui donner un bout serré solide qui bloquera pour lui et lui offrira une option en troisième et dans la zone rouge.

40. Denver Broncos – LB Jeremiah Owusu-Koramoah, Notre-Dame: Ce n’est pas le plus grand gars, mais un joueur de 221 livres capable de défendre dans l’espace et de couvrir de larges secteurs du terrain pourrait certainement trouver une maison accueillante dans la défense de Vic Fangio.

41. Detroit Lions – WR Elijah Moore, Mississippi: Même si le jeu de passes ne sera pas le point focal de cette attaque, Detroit doit recharger à la position après avoir perdu Kenny Golladay et Marvin Jones en agence libre. Moore peut faire beaucoup de dégâts à partir de la fente et également sur les balayages par jet.

42. Giants de New York – C / G Landon Dickerson, Alabama: Combien de temps le GM Dave Gettleman peut-il résister à un molly de porc, en particulier celui qui peut protéger Daniel Jones pour la prochaine décennie? En supposant, bien sûr, que le quart-arrière se cache derrière sa nouvelle distribution de soutien.

43. 49ers de San Francisco – WR Tutu Atwell, Louisville: Il n’a peut-être que 5-9 ans alors qu’il planait près de 150 livres, mais sa vitesse pourrait apporter une autre dimension à une attaque que les Niners espèrent clairement développer avec Lance. Une sélection de l’ACC en 2019 alors qu’il dirigeait la conférence avec 1272 verges sur réception, Atwell pourrait certainement ouvrir les choses pour le match de course, TE George Kittle et WR Deebo Samuel et Brandon Aiyuk

44. Dallas Cowboys – OT Teven Jenkins, État de l’Oklahoma: Un mauler qui pourrait aider à la fois à faire démarrer RB Ezekiel Elliott en 2021 tout en améliorant la protection autour de 40 millions de dollars par an QB Dak Prescott.

45. Jaguars (des Vikings du Minnesota) – TE Tommy Tremble, Notre Dame: Un autre goujon hors de la chaîne d’assemblage de bouts serrés de Fighting Irish pour le nouveau QB Trevor Lawrence avec le choix acquis dans l’accord de Yannick Ngakoue de l’année dernière.

46. ​​Patriots de la Nouvelle-Angleterre – DE Ronnie Perkins, Oklahoma: Dans une division soudainement remplie de quarts ultra-sportifs, Bill Belichick doit obtenir plus de passeurs de passes.

47. Los Angeles Chargers – CB Tyson Campbell, Géorgie: Un autre corner rapide des Bulldogs pour une défense qui en a besoin dans l’AFC West, folle de passes.

48. Las Vegas Raiders – DT Levi Onwuzurike, Washington: La ligne D du GM Mike Mayock évolue presque autant que le front offensif cinq. Onwuzurike peut défendre la course et pénétrer dans les passes pour une défense qui a laissé tomber cette équipe trop de fois en 2020.

49. Arizona Cardinals – CB Elijah Molden, Washington: Le premier coin des machines à sous dans ce projet serait une arme pour une équipe qui doit régulièrement défendre des joueurs comme Cooper Kupp et Tyler Lockett.

50. Dauphins – C / G Quinn Meinerz, Wisconsin-Whitewater: La légende de la Division III apporte ses exploits de Paul Bunyan à South Beach pour mieux protéger QB Tua Tagovailoa.

51. Équipe de football de Washington – S Richie Grant, Floride centrale: Après avoir ajouté le LB Jamin Davis au premier tour, la WFT obtient un défenseur central pour l’arrière d’une défense sur le point de dominer en 2021.

52. Chicago Bears – OT Jalen Mayfield, Michigan: Compte tenu de ce qu’ils ont payé pour obtenir le QB Justin Fields, il est judicieux de continuer à ressourcer une attaque qui doit s’améliorer si cette équipe veut faire plus que ce qui existe à la périphérie des séries éliminatoires.

53. Titans du Tennessee – OT Liam Eichenberg, Notre-Dame: Peut-être qu’il peut consolider le bon tacle pour une équipe qui aurait dû signer à nouveau Jack Conklin l’année dernière et n’aurait pas dû rédiger Isaiah Wilson.

54. Colts d’Indianapolis – S Jevon Holland, Oregon: Cette équipe n’a pas beaucoup de trous, mais la ligne arrière pourrait en être un. La Hollande a eu neuf INT au cours des saisons 2018 et 19 avant de se retirer l’année dernière.

55. Pittsburgh Steelers – C Creed Humphrey, Oklahoma: Ils ont pris RB Najee Harris au premier tour, mais doivent maintenant obtenir un blocage devant lui. Humphrey prendrait le relais du pivot à la retraite Maurkice Pouncey.

56. Seattle Seahawks – DE Carlos Basham Jr., Wake Forest: Avec leur première sélection programmée de ce repêchage, ils obtiennent un joueur de ligne D qui peut aider à ramener cette rotation là où elle doit être.

57. Los Angeles Rams – LB Nick Bolton, Missouri: Le double joueur de toute la SEC consoliderait un point faible de la défense la mieux classée de la saison dernière.

58. Chefs de Kansas City (des Ravens de Baltimore) – LB Jabril Cox, LSU: Un secondeur longiligne qui a également joué dans l’État du Dakota du Nord, Cox se compare à Darius Leonard … certainement un élément que le KC D pourrait utiliser.

59. Cleveland Browns – DT Alim McNeill, État de Caroline du Nord: Un ravageur intérieur très mobile qui pourrait combler une place laissée vacante par la libération de Sheldon Richardson et prospérer entre les DE Myles Garrett et Jadeveon Clowney.

60. New Orleans Saints – WR Dyami Brown, Caroline du Nord: Une menace verticale mortelle pour remplacer Emmanuel Sanders tout en complétant le sale boulot de Michael Thomas dans les parties intermédiaires du terrain.

61. Buffalo Bills – RB Michael Carter, Caroline du Nord: L’autre moitié du tandem arrière Tar Heel qui présentait également Javonte Williams, Carter donnerait aux Bills une autre option de champ arrière étant donné que le quart Josh Allen était leur porteur de ballon le plus efficace en 2020.

62. Green Bay Packers – WR Rondale Moore, Purdue: Enfin, une autre arme pour le quart Aaron Rodgers (en supposant qu’il reste sur la liste vendredi soir) et une dynamo qui peut alléger une partie de la charge sur All-Pro Davante Adams. Moore a réussi un 4,29 40 non officiel à sa journée professionnelle tout en affichant un saut vertical de 42 ½ pouces. Il a enregistré 114 attrapés et 14 touchés en tant que recrue en 2018 … mais les blessures l’ont empêché de jouer un peu depuis.

63. Chefs – WR Terrace Marshall Jr., LSU: Si les médecins de Kansas City sont à l’aise avec lui, une valeur plutôt douce pour un 6-3 et 205 livres qui offre au quart Patrick Mahomes une autre option supplémentaire sur le terrain. Des 94 prises de Marshall au cours des deux dernières saisons, 23 ont été remportées par des touchés.

64. Tampa Bay Buccaneers – QB Davis Mills, Stanford: Pourquoi pas? Il a été fortement recruté en dehors du lycée, mais des blessures au genou l’ont limité à 11 départs. Mills a couru un sous-4,6 40 à sa journée professionnelle et c’est le genre de perspective convaincante que vous aimeriez développer sous la tutelle de Tom Brady tout en espérant qu’il sera prêt à s’épanouir une fois que TB12 décidera de le raccrocher.

