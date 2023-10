Bucs et Lions s’unissent pour redonner

TAMPA, Floride — Rien de tel qu’une bonne cause pour réunir deux organisations compétitives.

Avant que les Buccaneers de Tampa Bay et les Lions de Detroit ne s’affrontent sur le terrain de football, d’anciens joueurs et membres actuels du personnel se sont réunis au Nourrir Tampa Bay entrepôt pour faire du bien.

Ils ont mis des pommes de terre dans des sacs qui iront aux familles dans le besoin

Feeding Tampa Bay dessert 10 comtés de la région de Tampa Bay, servant 92 millions de repas par an

Ils ont emballé des sacs remplis de pommes de terre. Des sacs qui iront aux familles dans le besoin.

« Le football est formidable, mais en fin de compte, nous aidons la communauté, c’est ce que nous faisons », a déclaré l’ancien joueur de ligne offensive Ali Marpet.

Marpet était l’un des nombreux anciens de Tampa Bay à donner un coup de main et il a été rejoint dans la confrérie des dons par plusieurs anciens joueurs de Detroit qui vivent dans la région de Tampa Bay.

Tampa Bay et Détroit ont une riche histoire. À l’époque des divisions noire et bleue, ces deux équipes s’affrontaient dans la course NFC Central. Mais ce jour-là, il s’agit de travailler ensemble pour aider ceux qui en ont besoin.

« Nous sommes une famille en dehors du terrain, mais dimanche, nous allons nous battre pour la victoire », a déclaré l’ancien botteur Martin Gramatica. « Mais en dehors du terrain, nous pouvons tous nous entendre et faire de grandes choses pour la communauté. »

Gramatica manquait rarement sur le terrain de football. Et il avait des compétences similaires pour ensacher des pommes de terre. Lorsque Martin a reçu l’appel demandant des bénévoles, il a su qu’il devait répondre. Et bien d’autres aussi. C’est ce niveau d’engagement à redonner qui, espère le PDG et président de Feeding Tampa Bay, Thomas Mantz, déteint sur les autres. Son organisation tente de vaincre la faim dans 10 comtés de la Bay Area, en servant 92 millions de repas par an. Et ils pourraient avoir besoin de toute l’aide possible.

« Je pense que ce que nous avons tous en commun, peu importe que vous soyez une star de la NFL ou la star de votre propre maison, c’est que vous voulez que votre communauté soit meilleure », a déclaré Mantz. « Et une excellente façon de rendre votre communauté meilleure est de faire du bénévolat. »

Ce week-end, les Bucs ont ramené les uniformes orange crème et leur mascotte originale, Bucco Bruce. C’était un clin d’œil au passé et pour ceux qui portaient l’orange avec fierté, le voir partout à Tampa Bay rappelait de bons souvenirs.

« Cela fait partie de l’histoire des Buccaneers et nous en faisions tous partie », a déclaré l’ancien ailier rapproché Jerry Bell. « C’est plutôt agréable de continuer à le voir revenir de temps en temps parce que nous étions les vraies couleurs. »