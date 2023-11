Bucks vs Pacers jeudi Rapports sur les blessures de la NBA, cotes, accessoires : Giannis Antetokounmpo favori pour poster un double-double après une rare expulsion mercredi

Les Bucks et les Pacers joueront pour la deuxième nuit consécutive jeudi à Indianapolis et avec les jambes fatiguées, les deux équipes parmi les meilleurs clubs offensifs de la NBA et toutes deux en difficulté en défense, cela pourrait bien être l’un des meilleurs clubs avec le plus haut score. jeux de la saison. Le total d’ouverture est un monstrueux supérieur/inférieur à 243 et continue d’augmenter. Attendez-vous à ce qu’un Giannis Antetokounmpo très motivé prenne la parole après une rare expulsion mercredi lors d’une quasi-défaite contre Détroit. Le Greek Freak est à -265 pour enregistrer un double-double, que je vais jouer.

Les Bucks étaient en hausse à deux chiffres par rapport à une équipe de Pistons extrêmement réduite au troisième quart mercredi lorsqu’Antetokounmpo a été expulsé après avoir été sanctionné d’une deuxième faute technique. Cela s’est produit au bout de neuf minutes lorsqu’il a lancé un dunk sur Isaiah Stewart de Détroit. Antetokounmpo n’est pas connu pour narguer ses adversaires, mais il a ensuite regardé tranquillement Stewart, ce qui a conduit à une technologie de l’officiel Scott Twardoski.

Giannis était tellement abasourdi qu’il s’est brièvement assis sur un siège au bord du terrain aux côtés des fans, a suivi Twardoski à la recherche d’une explication, puis s’est finalement rendu aux vestiaires. Antetokounmpo n’a pas parlé aux médias par la suite, ce qui est rare pour lui (il voulait probablement éviter une amende pour avoir déchiré les arbitres). Le double MVP a obtenu sa première technologie avec 3:47 à jouer au deuxième quart (apparemment pour grossièretés envers un officiel), et celui-là il l’a probablement mérité.

Antetokounmpo avait 15 points sur 6 tirs sur 16 et neuf rebonds en tête de l’équipe en 22 minutes lorsqu’il a été expulsé. Milwaukee a failli s’effondrer sans lui, traînant de 10 points au milieu du quatrième quart-temps et de trois avec 1:39 à jouer, mais a réussi à remporter une victoire de 120-118.

“Il a fait une petite grimace et il est parti en courant et il n’a pas dit un mot”, a déclaré son coéquipier Jae Crowder à propos de la deuxième faute technique. “Je pense que c’est pour ça qu’il était si frustré, du genre ‘Tu m’as vraiment mis dehors et je n’ai rien dit ?'”

Il s’agissait de la quatrième expulsion d’Antetokounmpo en saison régulière. Voici les autres et ce qu’il a fait lors du prochain match :

28 janvier 2016 contre Memphis : A récolté 28 points, six passes décisives et quatre rebonds, mais n’était pas près du joueur qu’il l’est maintenant. 1er avril 2018 à Denver : A récolté 29 points, 11 rebonds et six passes décisives lors de la prochaine sortie. 11 août 2020 contre Washington dans la bulle d’Orlando : A récolté 31 points, 17 rebonds et sept passes décisives (le prochain match était en séries éliminatoires).

Le modèle de projection SportsLine prévoit Antetokounmpo pour 28,5 points, 10,1 rebonds et 5,3 passes décisives jeudi. Il est à +1600 pour enregistrer son premier triple-double de la saison. Khris Middleton a pris congé mercredi pour se reposer en début de match consécutif, mais devrait jouer jeudi.

Indiana est vraiment amusant à regarder. Les Pacers jouent à un rythme effréné et mènent de loin la NBA en termes de score, avec une moyenne de 126,0 points par match. Ils ont marqué 152 points (record de franchise) et 134 points lors des victoires à domicile cette semaine contre San Antonio et Utah. Les Pacers ne répertorient personne comme potentiellement absent pour l’instant, mais les équipes qui jouent la veille n’ont pas à publier de rapports de blessures aussi tôt.

Milwaukee avait une fiche de 3-1 contre l’Indiana la saison dernière et chaque match comptait au moins 251 points marqués – et les Bucks étaient alors une bonne équipe défensive. Les Pacers ont perdu cinq matchs de suite à domicile dans la série.

