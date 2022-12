Bucks vs Celtics prédiction et cotes pour le jour de Noël (attendez-vous à une lutte défensive)

Les Celtics de Boston et les Bucks de Milwaukee ont disputé l’une des séries les plus serrées et les plus difficiles de toutes les séries éliminatoires l’an dernier lors des demi-finales de la Conférence Est.

Ils ont eu un peu de temps avant le match revanche, mais Adam Silver pensait que le jour de Noël serait le moment idéal pour le match 8 de cette série que Boston a sorti sur son terrain. Tout comme cette série, Khris Middleton sera probablement absent pour celle-ci, qui est un coup très dur pour Milwaukee.

Les Bucks ont une fiche de 22-10 et les Celtics n’ont qu’un match d’avance dans la colonne des victoires, 23-10, ce sera donc pour la première place à l’Est. Boston est favorisée par Vegas, alors jetons un coup d’œil aux cotes de ce match entre deux des meilleures équipes de basket-ball.

Bucks vs Celtics cotes, écart et total

Milwaukee Bucks @ Boston Celtics | Meilleures cotes actuelles

Prédiction et choix des Bucks contre les Celtics

Les Celtics n’ont pas été en mesure d’arrêter Giannis l’année dernière, mais ils étaient la meilleure équipe défensive de la ligue il y a une saison et ils ont fait juste assez pour le ralentir. Robert Williams II en était une grande partie et il n’a disputé que trois matchs cette année, après être revenu d’une blessure au genou le 16 décembre. Il est maintenant discutable pour ce match avec une maladie et ce serait une perte dévastatrice pour les Celtics. qui n’ont remporté qu’un seul de leurs quatre derniers matchs.

De l’autre côté, les Bucks ont perdu deux matchs de suite sans Middleton. Leur formation de départ a juste un trou notable sans lui. Dans leur défaite contre Cleveland, ils sont allés avec MarJon Beauchamp, et le dernier match, ils ont donné le départ à Grayson Allen. Sans lui, je ne suis pas sûr qu’ils aient le score pour rivaliser avec Boston, l’équipe n°1 en efficacité offensive. Les Celtics sont également neuvièmes en efficacité défensive. Milwaukee est 21e en efficacité offensive et cinquième en défense.

Ils sont également respectivement 15e et 16e en rythme, donc je ne pense pas que ce match sera de haut en bas, je m’attends à ce qu’il ait la sensation d’un match éliminatoire et qu’il soit l’un des meilleurs de la journée. Si nous obtenons une défense de calibre éliminatoire en décembre, alors j’aime le moins dans celui-ci.

