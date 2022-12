Bucks vs Bulls prédiction et cotes pour le mercredi 28 décembre (les Bucks se remettent sur la bonne voie)

Les Milwaukee Bucks ont connu une mauvaise passe, abandonnant trois matchs consécutifs aux prétendants de la Conférence de l’Est au cours de la semaine dernière, abandonnant des matchs à deux chiffres aux Cavaliers, Nets et Celtics.

Maintenant, les Bucks se dirigent vers une équipe des Bulls en difficulté à Chicago. Les Bulls ont une fiche de 14-19 sur l’année alors que des questions autour du noyau de Zach Lavine et DeMar DeRozan ont commencé à se poser. Ils accueilleront une équipe de Milwaukee qui a 22-11 et deux derrière les Celtics pour la tête de série n ° 1, Giannis Antetokounmpo peut-il remettre l’équipe sur la bonne voie?

Voici les cotes pour la rencontre de mercredi :

Bucks vs Bulls cotes, écart et total

Bucks vs Bulls Prédiction et choix

Les Bucks devraient dominer une équipe des Bulls qui tire bien, mais qui ne peut pas enchaîner les arrêts en défense. Chicago est 26e en points alloués pour 100 possessions au mois de décembre et l’équipe est 29e en pourcentage de rebond.

C’est un problème contre Milwaukee, qui attend toujours l’émergence d’un Khris Middleton en bonne santé, mais n’aura pas besoin de lui contre cette défense de Chicago qui lutte pour empêcher les équipes d’obtenir des looks de haute qualité, 28e en pourcentage effectif de buts sur le terrain autorisé par dunksandthrees.com.

Pendant ce temps, la défense des Bucks devrait se régaler de sa capacité à contester les tirs sautés de l’adversaire et à verrouiller la peinture. L’équipe autorise le troisième moins de tirs sur la jante et le deuxième pourcentage de buts sur le terrain effectif le plus bas. Chicago est une équipe qui n’obtient pas trois points, le taux de trois points le plus bas de la ligue, mais ils devront faire face à la longueur d’Antetokounmpo et du favori du joueur défensif de l’année Brook Lopez tout le match.

Je pense que nous voyons Milwaukee se mettre sur la bonne voie et se couvrir en tant que favori de la route.