Bucks sur le point de remporter le titre NBA après avoir repoussé les Suns dans le thriller du match 5

PHOENIX — Encore une victoire

C’est à quel point les Milwaukee Bucks sont proches de leur premier championnat NBA depuis 1971 et du premier titre du double MVP Giannis Antetokounmpo.

Milwaukee a surmonté un déficit de 16 points au premier trimestre et a battu les Phoenix Suns avec une tempête de feu offensive au cours des trois derniers quarts pour une victoire de 123-119 lors du cinquième match de la finale de la NBA.

Ce fut une autre finition palpitante. En retard de 11 au milieu du quatrième quart, Phoenix a marqué un point à la dernière minute.

Le vol de Jrue Holiday sur Devin Booker a conduit à un alley-oop à Antetokounmpo pour une avance de 122-119 à Milwaukee, et le lancer franc de Khris Middleton avec 9,8 secondes à jouer après un rebond offensif a atteint 123-119.

Le jeu comportait d’énormes prises de vue, en particulier de Holiday, Middleton et Booker. L’offensive torride de Holiday et sa défense acharnée ont mené les Bucks à une avance de 3-2 dans la série. Il a récolté 27 points, 13 passes décisives, trois interceptions et un bloc.

C’était la première fois qu’une équipe sur route gagnait un match dans cette série.

Les Bucks ont été sur la bonne voie ces dernières saisons, perdant en finale de la Conférence Est en 2019 et au deuxième tour la saison dernière. Ils ne frappent pas seulement à la porte du championnat cette saison, ils l’ont ouverte et essaient d’entrer.

Milwaukee peut remporter le titre dans le match 6 mardi à Milwaukee (21 h HE, ABC), et il s’est mis en excellente position. Les équipes qui remportent le cinquième match d’une finale 2-2 remportent la série 72,4 % du temps (21-8).

Les Suns étaient la meilleure équipe de route de la NBA pendant la saison régulière et en auront besoin d’une s’ils veulent forcer le septième match.

Voici trois clés de la victoire de Milwaukee :

Vacances livre

L’importance de Holiday pour le succès de Milwaukee dans le cinquième match ne peut pas être surestimée. Il a connu des difficultés offensives dans la série, mais il a une tâche difficile du côté défensif, gardant les meilleurs buteurs de Phoenix, dont Booker et Chris Paul.

Les Bucks ont échangé contre Holiday avant la saison pour cette raison, et dans un match où ils avaient besoin de son attaque, il a produit. Il était 12 pour 20 sur le terrain, dont 3 pour 6 sur 3 points.

Le tir en flèche des Bucks

Milwaukee a marqué 102 points dans les trois derniers quarts sur un tir de 41 pour 66. Les Bucks ont non seulement évité une éruption, ils ont mené pendant toute la deuxième mi-temps et avaient une avance de 108-94 avec 9:08 à jouer au quatrième quart.

Antetokounmpo, qui est favori pour remporter le titre de joueur par excellence de la finale, a récolté 32 points sur 14 tirs sur 23 avec neuf rebonds et six passes décisives. Khris Middleton a poursuivi son effort de 40 points dans le match 4 avec 29 points sur un tir de 12 pour 23. Il a également contribué sept rebonds et cinq passes décisives.

Pat Connaughton a marqué 14 points sur le banc, faisant 4 sur 6 à 3 points.

Booker porte à nouveau la charge offensive des Suns

Booker a terminé avec 40 points, son deuxième match consécutif avec 40 points et son troisième match de 30 points de la finale. Il a eu de l’aide avec les cinq partants des Suns atteignant le double des points : Deandre Ayton (20 points, 10 rebonds), Paul (21 points, 11 passes décisives), Mikal Bridges (13 points) et Jae Crowder (10 points).

Ce n’était pas suffisant même si Phoenix a tiré 55,2% sur le terrain et 68,4% sur 3 points.

