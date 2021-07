Bucks se qualifie pour la finale de la NBA malgré la blessure de Giannis Antetokounmpo

ATLANTA – Giannis Antetokounmpo a quitté le terrain avec un sourire gigantesque.

Il portait une casquette de la finale 2021 avec le logo des Milwaukee Bucks, tout comme ses coéquipiers. Mais contrairement à ses coéquipiers, il n’était pas en uniforme, portant un T-shirt Bucks noir et un pantalon de survêtement noir.

C’était une étrange juxtaposition.

Les Bucks venaient de remporter le championnat de la Conférence Est et de se qualifier pour la finale de la NBA avec une victoire de 118-107 sur les Hawks d’Atlanta lors du sixième match samedi, et Antetokounmpo n’a pas joué. Il a également raté le match 5, une autre victoire des Bucks, en raison d’un genou gauche hypertendu subi lors du match 4.

Tout cela a parlé au cours des dernières saisons pour savoir s’il pouvait mener les Bucks à la finale, et il n’était pas sur le terrain dans le jeu qui a envoyé la franchise à la série de championnats.

« Il est doux-amer de ne pas pouvoir jouer ces deux derniers matchs », a déclaré l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer.

Les blessures ont décimé les équipes et leurs rêves de titre cette saison, d’Anthony Davis et les Lakers de Los Angeles à Mike Conley et les Utah Jazz à James Harden, Kyrie Irving et les Brooklyn Nets à Jamal Murray et les Denver Nuggets.

Ensuite, les Bucks perdent Antetokounmpo dans le match 4.

« Je ne pense pas que quiconque se sentait vraiment bien à propos de quoi que ce soit », a déclaré le garde de sauvegarde des Bucks, Pat Connaughton, à propos des Hawks égalant la série à 2-2.

Mais les Bucks ont trouvé un moyen de gagner deux matchs, et bien qu’il n’ait pas joué une seconde ou marqué un point, Antetokounmpo a eu une influence sur le résultat.

Antetokounmpo avait une place juste à côté des entraîneurs sur le banc. Pendant les temps morts, il a parlé aux joueurs qui avaient pris place en attendant que Budenholzer s’adresse à l’équipe dans le huddle. Budenholzer a déclaré que les arbitres avaient presque donné à Antetokounmpo un avertissement de retard de match pour avoir été trop loin sur le terrain alors que le ballon était en jeu.

« Il est à mi-chemin sur le terrain, parlant à Bobby (Portis), parlant à Brook (Lopez), parlant à différents joueurs », a déclaré Budenholzer. « Pour voir ce genre de leadership, ce genre de connexion, ce genre d’engagement d’un joueur que vous connaissez mourrait d’envie d’être là et de jouer, j’ai juste adoré son énergie sur le banc. J’ai tout simplement adoré la convivialité qu’il apporte à notre groupe.

Jrue Holiday, qui a connu un autre match remarquable dans la série avec 27 points, neuf rebonds et neuf passes décisives, a déclaré que les joueurs n’avaient pas besoin de faire un effort concerté pour garder Antetokounmpo engagé.

«C’est probablement le plus que j’ai vu Giannis parler, comme tout le match. Je sais généralement quand il est sur le terrain et qu’il court, traverse cinq personnes et bloque des tirs, je veux dire, tu es fatigué. Il est fatigué et il joue », a déclaré Holiday. «Mais mec, il motive tout le monde, il me motive, me dit d’accélérer le rythme, me dit de continuer à être agressif et me dit d’enfermer les gens.

« Encore une fois, il est assez calme, mais à quel point il a été bavard a été génial pour nous et très, très encourageant. »

Antetokounmpo et Khris Middleton sont à Milwaukee depuis qu’Antetokounmpo a été repêché en 2013 – bien avant qu’Antetokounmpo ne devienne un double MVP et que Middleton ne devienne un All-Star qui peut perdre 23 points en un quart comme il l’a fait lors du sixième match.

Ils se sont embrassés lors de la célébration d’après-match avant de recevoir le trophée du championnat de conférence.

« J’aimerais vraiment qu’il soit avec nous », a déclaré Middleton, qui a marqué un sommet de 32 points. « Mais il est toujours là avec nous. Il en fait toujours partie, qu’il joue ou non. J’espère qu’il sera bientôt de retour, mais je pense qu’il apprécie toujours tout cela. Je suis sûr ou je pense qu’il souhaite toujours être là-bas en train de jouer, mais cela signifie tout pour lui le même montant que nous avons une chance de jouer dans les finales NBA.

Quelle est la prochaine étape pour Antetokounmpo ? Gagner deux matchs sans votre meilleur joueur est une chose. Gagner quatre matchs en finale sans lui est une autre affaire.

Les Bucks ont déclaré qu’il n’y avait aucun dommage structurel à son genou, mais ils n’ont pas non plus dit s’il s’agissait d’une foulure, d’une entorse ou d’une ecchymose.

« Connaissant Giannis », a déclaré Holiday, « il sera probablement de retour à un moment donné de la série. »

Budenholzer a adopté une approche plus pragmatique.

« Lui et l’équipe de performance sportive, ils sont ensemble depuis longtemps », a-t-il déclaré. « C’est spécial de regarder leur relation. C’est spécial de regarder la communication, la confiance qu’il a. Vous devez écouter le joueur et ensuite vous devez écouter le groupe de performance sportive, et à un moment donné (le directeur général) Jon Horst et moi-même faisons partie des conversations, mais c’est juste une chose quotidienne. Nous le mettrons à jour le cas échéant. Les conversations entre lui et moi et lui et le groupe de performance sportive, c’est un peu privé et nous verrons où il en est chaque jour.