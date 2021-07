Bucks gaspille l’énorme performance de Giannis Antetokounmpo au match 2

PHOENIX – Les Milwaukee Bucks ne peuvent pas demander beaucoup plus à Giannis Antetokounmpo que ce qu’il a livré.

Les Bucks doivent en demander plus aux gardes Jrue Holiday et Khris Middleton.

Jouant son deuxième match depuis qu’il a raté les deux dernières finales de la Conférence de l’Est avec un genou gauche en hyperextension, Antetokounmpo a récolté 42 points, 12 rebonds, trois passes décisives, trois contres et un vol dans la victoire 118-108 des Phoenix Suns contre Milwaukee en match. 2 de la finale NBA jeudi.

Non pas qu’Antetokounmpo ne puisse pas le faire lors des deux prochains matchs à domicile sur le Fiserv Forum. Il peut. Mais on dirait que les Bucks ont gaspillé une énorme performance de leur double MVP et une chance de gagner sur la route parce que Holiday et Middleton ont eu de mauvaises performances offensives.

Holiday a marqué 17 points, Middleton en avait 11 et ils étaient un combiné 12 pour 37 sur le terrain et 2 pour 9 sur 3 points.

Holiday et Middleton ont été dominés 54-28 par Devin Booker et Chris Paul et ont été dominés 113-67 par leurs homologues de la zone arrière lors des deux matchs.

« Abattre quelques tirs nous rendrait la vie beaucoup plus agréable », a déclaré Middleton. « En première mi-temps, j’ai eu plus que quelques entrées et sorties pour moi. Alors, c’est tout. Je les reprendrai encore et encore. Je ne les ai pas touchés en seconde mi-temps. »

Au cours des 40 minutes jouées par Antetokounmpo, les Bucks avaient trois points de mieux que les Suns. Même si Phoenix a mené pendant six des huit quarts, les Bucks au quatrième quart étaient à moins de deux possessions dans le match 2 et de trois possessions dans le match 1. Il est difficile de voir une défaite 2-0, mais les Bucks ne sont pas si loin de une série 1-1.

Et pourtant, 1-1 et 2-0 sont à des kilomètres l’un de l’autre – 2-1 réduit la distance et 3-0 est à une galaxie. Le ton de la série dépend de l’issue du match 3 dimanche (20 h HE, ABC).

Les Bucks ont eu du mal au poste de meneur avec Eric Bledsoe au cours des deux dernières séries éliminatoires. Ils ont fait un énorme échange, envoyant trois futurs choix de premier tour à la Nouvelle-Orléans pour Holiday, puis en investissant dans Holiday avec une extension de 134,9 millions de dollars sur quatre ans.

Cela en valait la peine. Les Bucks ont atteint la finale pour la première fois depuis 1974, et après avoir échoué avec Antetokounmpo et Middleton au cours des deux dernières saisons. Les vacances ont fait la différence cette saison.

Il a livré lors des tours précédents, en particulier contre Atlanta en finale de conférence, marquant 52 points, délivrant 22 passes décisives et jouant une excellente défense lors des deux derniers matchs de la série sans Antetokounmpo.

Contre Phoenix, Holiday est 11 pour 35 sur le terrain et 1 pour 7 sur 3 points. Il joue toujours en défense, mais Milwaukee a besoin de plus d’attaque de sa part.

« Je vais continuer à être agressif », a déclaré Holiday. « C’est la seule chose que je puisse vraiment faire, c’est d’appuyer sur la jante et d’essayer de m’étaler pendant 3 secondes. »

C’est une mission difficile pour Holiday. De l’autre côté, il doit garder plusieurs joueurs, dont Paul et Booker, qui sont des tireurs doués de partout sur le terrain.

« Jrue a une belle apparence », a déclaré l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer. « Je pense en fait qu’il y a des opportunités où il peut être encore plus agressif. Il doit être agressif à partir de la ligne à 3 points. Il doit être agressif pour atteindre la peinture, et il l’était. …

« Jrue doit jouer son jeu. Il sait comment jouer. Lui et moi parlerons, mais ce sera plus juste de continuer à être agressif. Je pense que notre espacement était meilleur ce soir. Je pense que ses opportunités étaient meilleures. Je pense que nous avons Je dois juste continuer à le faire jusqu’au match 3. »

Les vacances ont commencé agressivement. Lui et Antetokounmpo ont combiné pour 12 des 14 premiers points de Milwaukee, et Holiday a conduit jusqu’au bord pour les lay-ups.

Le leadership vocal d’Antetokounmpo grandit au fil des saisons, et il sait mieux que de rejeter la faute sur un ou deux joueurs.

« En fin de compte, ce n’est pas à propos de moi. Ce n’est pas à propos de lui. Ce n’est pas à propos de Khris. Ce n’est pas à propos de Coach. C’est à propos de nous tous », a déclaré Antetokounmpo. « En fin de compte, s’il y a un match où vous êtes à 3 contre 12 ou quel que soit le cas et que vous pouvez rebondir le ballon ou obtenir un vol ou faire autre chose pour aider l’équipe à gagner, c’est ce que c’est. tout à propos en ce moment.

« Je pense qu’il comprend cela. Je sais qu’il sera là quand nous aurons le plus besoin de lui et je ne m’en soucie pas. C’est un grand basketteur. Il a très bien joué toute l’année et il va continuer à bien jouer pour ça. équipe. »

Antetokounmpo joue en ce moment. Il a besoin que Holiday et Middleton fassent de même.

Suivez Jeff Zillgitt sur Twitter @JeffZillgitt.