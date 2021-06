Bucks et Giannis Antetokounmpo égalisent les séries éliminatoires de la NBA contre les Nets

Les Milwaukee Bucks ont généré une meilleure attaque, les Brooklyn Nets ont subi une autre blessure contre un All-Star et une série qui jadis penchait en faveur de Brooklyn est maintenant à égalité.

Les Bucks ont vaincu les Nets 107-96 lors du quatrième match dimanche, en soirée de leur série de demi-finales de la Conférence de l’Est à deux matchs chacun.

Le match 5 est mardi à Brooklyn (heure à déterminer, TNT).

La star de Milwaukee Giannis Antetokounmpo a joué son meilleur match de la série avec 34 points et 12 rebonds, un sommet, et Jrue Holiday a connu son match le plus efficace contre les Nets avec 14 points et neuf passes décisives.

Nets All-Star Kyrie Irving s’est foulé la cheville droite au deuxième quart et n’est pas revenu. Il a atterri sur le pied d’Antetokounmpo et a tourné sa cheville après une tentative de tir près du panier.

Les Nets sont également privés de l’All-Star James Harden, qui n’a pas joué depuis qu’il s’est aggravé ses ischio-jambiers en 43 secondes dans le premier match contre les Bucks. L’entraîneur des Nets, Steve Nash, a déclaré que Harden progressait mais avait encore un « écart à combler » avant de revenir.

Les blessures continuent d’avoir un impact sur les séries éliminatoires et les Nets se dirigent vers le cinquième match avec la possibilité de ne pas Harden ou Irving.

Après que Brooklyn ait remporté les deux premiers matchs de la série à domicile, il semblait que les Bucks se dirigeaient vers leur deuxième sortie consécutive au deuxième tour des séries éliminatoires.

Cela a l’air terrible de l’extérieur, surtout après la victoire 125-85 de Brooklyn lors du match 2, mais les Bucks sont restés concentrés sur la victoire à domicile. Ils ont remporté une victoire dans le match 3 et ont produit leur meilleur match de la série dimanche, utilisant leur défense de marque et leur attaque améliorée pour ralentir les Nets.

Tirant de l’arrière 36-25 au deuxième quart, les Bucks ont utilisé une course de 12-0 pour prendre les devants, puis ont commencé à s’éloigner. Milwaukee a étendu son avance au troisième quart et construit une avance de 19 points au quatrième quart.

Les Bucks étaient plus actifs offensivement, Antetokounmpo a attaqué la jante et a pris moins de 3 points et ses coéquipiers ont utilisé le tir à 3 points.

Milwaukee n’a pas fait plus de huit 3 dans un match jusqu’au match 4 où il en a fait 16. Khris Middleton (19 points, huit passes, deux interceptions et deux blocs) et PJ Tucker (13 points) chacun en a fait trois et Brook Lopez, Pat Connaughton, Bryn Forbes et Holiday en ont chacun fait deux en profondeur.

Les Bucks avaient plus de mouvement de balle et de mouvement des joueurs, ce qui a permis de meilleurs tirs. Lors de leur première partie du match, ils ont exécuté un set play pour Holiday. Il a raté le coup, mais c’était un regard ouvert. Même si Milwaukee n’avait que quatre points après quatre minutes de jeu, l’analyste d’ABC Jeff Van Gundy a déclaré: « J’aime la façon dont ils jouent offensivement dans ce match. »

La défense des Bucks a également maintenu les Nets à 43% des tirs sur le terrain, dont 30% sur 3s. Ces tirs manqués ont conduit à des rebonds défensifs, ce qui a conduit à une solide attaque de transition pour Milwaukee. Les Bucks ont dominé les Nets 20-6 en points de rupture rapides.

Kevin Durant a mené les Nets avec 28 points, 13 rebonds et cinq passes décisives, mais il n’était qu’à 9 pour 25 sur le terrain, dont 1 pour 8 sur 3 points. Irving avait 11 points et aucun autre joueur des Nets n’a atteint le double des points.

Il y a eu un étirement entre le point laissé par Irving dans le match au deuxième quart et le troisième où les Nets étaient 12 pour 32 sur le terrain et 0 pour 10 sur 3 avec huit revirements.