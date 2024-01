Bucks embauche Doc Rivers comme entraîneur 1 jour après avoir licencié Adrian Griffin: sources

Les Milwaukee Bucks embauchent Doc Rivers, entraîneur de longue date de la NBA, ont annoncé mercredi des sources de la ligue, un jour après que l’équipe a licencié l’entraîneur de première année Adrian Griffin.

Rivers, 62 ans, a commencé à servir de consultant informel auprès de Griffin en décembre à la demande des Bucks. L’équipe a rapidement conclu un accord avec Rivers après avoir quitté Griffin après seulement 43 matchs.

Avec une fiche de 30-13 et deux talents superstars en la personne de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, les Bucks sont toujours au milieu d’une saison qui, selon l’organisation, peut se terminer par un championnat. Dans cet esprit, le directeur général de Milwaukee, Jon Horst, devait trouver un remplaçant à Griffin qui pourrait permettre à l’équipe d’avancer vers son objectif.

Idéalement, les Bucks trouveraient quelqu’un avec une expérience d’entraîneur significative, un pedigree de championnat et suffisamment de sérieux pour entraîner des talents superstars et prendre la relève pour la première fois comme entraîneur-chef à Griffin. Avec 24 saisons d’expérience en tant qu’entraîneur et un championnat NBA en 2008 avec les Celtics de Boston, Rivers a coché toutes ces cases et Milwaukee s’est montré agressif en le poursuivant comme entraîneur.

Rivers, qui a déjà entraîné les Orlando Magic, les Celtics, les Los Angeles Clippers et les Philadelphia 76ers, n’a pas connu d’année perdante depuis 2007. Sa séquence est la quatrième meilleure de l’histoire de la ligue derrière les membres du Temple de la renommée du basket-ball Gregg Popovich, Phil Jackson et Pat Riley. .

Rivers détient un record de 1 097-763 au cours de ses 24 saisons en tant qu’entraîneur, manquant les séries éliminatoires seulement cinq fois. Il a signé avec ESPN en tant que commentateur principal aux côtés de Doris Burke et Mike Breen en juillet 2023 après un passage de trois ans avec les 76ers de 2020 à 2023. Il a remporté le titre d’entraîneur NBA de l’année en 2000 avec le Magic.

Rivers a été sélectionné au deuxième tour de la draft NBA 1983 par les Hawks d’Atlanta. Il a disputé les huit premières saisons de sa carrière de 13 ans dans la NBA à Atlanta et est le leader de tous les temps en matière de passes décisives avec 3 866. Rivers a décroché 4 889 passes décisives en saison régulière au cours de sa carrière.

Il a également joué une saison avec les Clippers, une avec les Knicks de New York et deux avec les Spurs de San Antonio pour compléter son parcours en NBA.

Le travail des Bucks est une sorte de retour aux sources pour Rivers, diplômé de l’Université Marquette de Milwaukee. Rivers, originaire de Chicago, a joué trois saisons à Marquette de 1980 à 1983 et a vu son numéro 31 retiré par l’université en 2004.

Pourquoi quitter Griffin ?

Alors que les Bucks avaient établi une fiche de 30-13 lors de leurs 43 premiers matchs cette saison, ils ne montraient pas suffisamment de croissance alors que la saison dépassait la mi-parcours. Alors qu’ils ont réussi à établir un bilan de 6-5 en janvier sous Griffin, Milwaukee a connu un début de nouvelle année brutal sur le plan défensif, cédant 122,1 points pour 100 possessions. Au lieu de montrer des signes de croissance alors qu’ils essayaient de nouvelles idées défensives, les Bucks régressaient et réalisons leur pire mois défensif de la saison.

De l’autre côté du terrain, les résultats ont été bien meilleurs avec Milwaukee actuellement deuxième au classement offensif, marquant 120,5 points pour 100 possessions, mais l’offensive n’a tout simplement pas semblé cohérente jusqu’à présent. Plutôt que de mettre en place une attaque offensive qui a multiplié les compétences d’Antetokounmpo et de Lillard, le duo de superstars de l’équipe a fini par se relayer du côté offensif.

Ce succès est dû au talent offensif spectaculaire de l’équipe, mais l’offensive a encore un potentiel important pour faire encore plus.

