DENVER: Khris Middleton a récolté 29 points et 12 passes, un sommet en carrière, Giannis Antetokounmpo a marqué 30 points et les Milwaukee Bucks ont remporté leur cinquième match consécutif en battant les Denver Nuggets 125-112 lundi soir.

La 12e passe de Middletons était une chose de beauté: une passe précise à Antetokounmpo pour un dunk avec 1:39 à jouer pour donner aux Bucks une avance de 120-110.

Bryn Forbes avait 15 points pour les Bucks, qui ont remporté une rare victoire dans le Mile High City. Milwaukee s’est amélioré à 10-40 de tous les temps à Denver.

Nikola Jokic a terminé avec 35 points et 12 rebonds dans une confrontation avec Antetokounmpo. Jokic ne pouvait pas tout à fait reproduire sa touche de tir de l’autre soir quand il a marqué un sommet en carrière de 50 points à Sacramento.

Will Barton a ajouté 24 points, un sommet de la saison alors que les Nuggets perdaient leur troisième consécutive.

Éperons 105, guerriers 100

SAN ANTONIO: Dejounte Murray a récolté 27 points, 10 rebonds et huit interceptions, et DeMar DeRozan a ajouté 21 points et 10 passes alors que San Antonio battait Golden State.

Stephen Curry a marqué 32 points et Kelly Oubre Jr. en a eu 24 pour les Warriors, qui n’avaient pas de centres blessés James Wiseman et Kevon Looney. Draymond Green a obtenu 10 rebonds et 10 passes décisives.

Murray a frappé un pas en arrière de 3 points avec 12,6 secondes à jouer, ce qui a donné aux Spurs une avance de 101-97. Curry a répondu avec son propre fall-away 3, mais DeRozan a clôturé le match en effectuant quatre lancers francs consécutifs.

Les équipes se retrouvent mardi soir à San Antonio.

Les Spurs traînaient par 14 en première mi-temps avant de se rallier.

HORNETS 119, FUSÉES 94

CHARLOTTE, Caroline du Nord: LaMelo Ball a réalisé un record en carrière de sept points à 3 points et a terminé avec 24 points, 10 passes et sept rebonds alors que Charlotte battait Houston en désavantage numérique.

Miles Bridges a eu une autre bonne sortie avec 19 points et 10 rebonds, et Gordon Hayward a ajouté 19 points pour les Hornets, qui ont ouvert le quatrième quart sur une course de 19-1 pour ouvrir un match serré.

Victor Oladipo avait 21 points pour mener les Rockets, qui n’ont perdu que pour la troisième fois en 10 matchs.

Houston a joué sans trois de ses quatre meilleurs buteurs John Wall, Eric Gordon et Christian Wood. Gordon et Wall ont eu une nuit de repos, tandis que Wood a raté son deuxième match consécutif avec une entorse à la cheville. Ensemble, le trio compte plus de 59 points par match.

RAPTORS 128, GRIZZLIES 113

MEMPHIS, Tennessee: Fred VanVleet et Pascal Siakam ont chacun marqué 32 points et Toronto a organisé un rallye en seconde période pour battre Memphis.

Norman Powell a ajouté 29 points pour les Raptors, qui ont commencé leur retour après que l’entraîneur Nick Nurse a été expulsé au troisième quart. VanVleet a également récolté neuf passes pour Toronto, qui a battu Memphis 65-43 en deuxième demie, dont 34-16 au quatrième quart.

Jonas Valanciunas a mené les Grizzlies avec 27 points et 20 rebonds, un sommet de la saison. Ja Morant a récolté 18 points et neuf passes mais n’a été que 5 sur 17 sur le terrain alors que Memphis a tiré 43%.

MAVERICKS 127, TIMBERWOLVES 122

DALLAS: Kristaps Porzingis avait 27 points, 13 rebonds et six blocs, Luka Doncic a marqué 26 points et Dallas a résisté au Minnesota.

Tim Hardaway a ajouté 24 points sur le banc alors que les Mavericks remportaient leur deuxième consécutif à domicile après un dérapage de six matchs à l’American Airlines Center. Ils menaient par 25 au deuxième quart avant que les Timberwolves ne tirent à 123-120 avec 50 secondes à jouer.

Josh Richardson a frappé un sauteur avec 27 secondes à faire pour une avance de cinq points et Malik Beasley a raté 3 secondes plus tard.

Beasley a égalé un sommet de la saison avec 30 points, 27 en seconde période, et la recrue Anthony Edwards en a ajouté 22 pour les Timberwolves, qui ont terminé un voyage 1-4.

WIZARDS 105, BULLS 101

CHICAGO: Bradley Beal a marqué 35 points et Washington a tenu le coup pour une rare victoire, battant Chicago.

Beal, le meilleur buteur de la NBA, a réussi trois lancers francs dans les 9,8 dernières secondes. Rui Hachimura a ajouté 19 points et 10 rebonds, un sommet de la saison, à son 23e anniversaire, et les Wizards se sont améliorés à 6-15 malgré le repos de Russell Westbrook.

Zach LaVine a récolté 35 points mais a raté une mise en jeu potentielle qui a été contestée dans les dernières secondes. Les Bulls ont perdu pour la sixième fois en huit matchs.

SUNS 119, CAVALIERS 113

PHOENIX: Devin Booker a marqué 36 points, un sommet de la saison, Mikal Bridges en a ajouté 22 et Phoenix s’est rallié au quatrième quart pour battre Cleveland.

Les Suns en ont remporté six sur sept tandis que les Cavaliers en ont perdu quatre de suite. Booker a réalisé 14 des 27 plans, dont cinq à 3 points.

Phoenix a pris une avance de 101-100 avec sept minutes à faire sur un 3 de Cam Johnson. L’attaquant de deuxième année avait raté ses six premières tentatives au-delà de l’arc.

Collin Sexton a mené les Cavaliers avec 23 points. André Drummond a ajouté 15 points et 14 rebonds.

