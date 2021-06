Bucks a-t-il trouvé la réponse pour ralentir Trae Young des Hawks?

MILWAUKEE – Au cours des deux longues journées entre les matchs 1 et 2 de la finale de la Conférence Est, l’entraîneur des Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer, a passé un temps considérable à trouver des moyens de ralentir le gardien des Hawks d’Atlanta, Trae Young.

« C’est un peu cette période amusante de l’année où vous affrontez de grands joueurs de série en série de différentes manières pour vous tester défensivement », a déclaré Budenholzer 105 minutes avant le match 2 vendredi. « Je suppose qu’en tant qu’entraîneurs, vous essayez juste de voir s’il y a quelque chose qui a du sens pour notre groupe, pour nos joueurs défensivement, qui les met dans leur meilleure position pour réussir contre un joueur très doué et talentueux.

« C’est le rituel des séries éliminatoires, vous savez, essayer de comprendre comment protéger les grands joueurs. Cela fait partie de ce qui, j’en suis sûr, est génial pour les fans et je suis sûr que d’une manière étrange, c’est génial pour les entraîneurs. C’est un grand défi. Beaucoup de travail et de temps y sont consacrés. »

Ce travail a donné des résultats pour les Bucks lors du deuxième match de la série.

Ils ont limité la production offensive de Young, l’ont forcé à des revirements et se sont enfuis avec une victoire de 125-91, égalant la série à 1-1.

La question : les Bucks ont-ils trouvé le bon plan de jeu défensif pour ralentir Young, qui s’est souvent battu contre New York au premier tour, Philadelphie au deuxième tour et lors du premier match ?

Cette réponse se jouera au fil de la série. Tout comme Milwaukee l’a fait entre les matchs, les Hawks feront des ajustements pour le match 3 à domicile.

Mais les Bucks ont peut-être trouvé des réponses à long terme. Ils ont peut-être découvert une solution au quatrième quart du match 1 : garder Young hors de la piste autant que possible, lui permettre de tirer à 3 points et être physique sans commettre de faute.

Dans le premier match, Young a marqué 16 de ses 48 points dans la peinture, a lancé des alley-oops à John Collins avec des lobs qui ressemblent à ses flotteurs et est allé 12 fois sur la ligne des fautes.

Dans le match 2, Young n’avait que 15 points, a commis neuf revirements et n’a effectué que trois lancers francs. Young ne tire que 23,8% sur 3 points dans la série et n’est qu’à 1 pour 12 au cours des cinq derniers trimestres contre les Bucks.

« Soyez simplement plus actif », a déclaré Budenholzer. « Nous avions besoin que tout le monde soit plus actif et les gars, ils étaient géniaux. »

Bucks 6-3, meneur de jeu de 205 livres Jrue Holiday a la taille sur le Young de 6-1, 180 livres.

« Il y a des moments où je dois être physique avec lui et il y a d’autres moments où je veux qu’il pense que je vais être physique et que je vais à l’extrême », a déclaré Holiday. « Je sais qu’il fait une chose où il se détache et revient en vous, certaines choses comme ça, en quelque sorte en train de jouer à ce jeu. J’étais définitivement plus intelligent ce soir, plus intelligent que la façon dont j’ai joué le premier match. »

Le centre des Bucks Brook Lopez a également eu une sortie défensive bien améliorée avec trois interceptions et un bloc et a fait un bien meilleur travail en protégeant la jante lorsque Young est entré dans la peinture. Cinq des revirements de Young sont survenus lorsque Lopez, avec ses mains et son grand cadre, a perturbé ses entraînements dans la voie.

« Il a une si bonne sensation et une bonne lecture dans la défense pick-and-roll », a déclaré Budenholzer. « Il était à son meilleur et c’est ce dont nous avons besoin de Brook. Il a juste un excellent timing, une grande compréhension de l’espacement, de l’espacement défensif. »

Les Hawks n’ont pas trouvé cela tellement un changement schématique que c’était l’intensité et la concentration de Milwaukee.

« C’était vraiment un roulement après un roulement », a déclaré l’entraîneur par intérim des Hawks, Nate McMillan. « Nous n’avons jamais vraiment pris le rythme ni réussi à nous établir du côté offensif du terrain. Bon travail en pressant le ballon, en pressant le rattrapage, les mains actives. Ils l’ont monté. Je m’attendais à ce qu’ils répondent avec ce type d’intensité, et ils l’ont fait. Nous avons juste été pris sur nos talons. «

Young a pris possession des chiffres d’affaires.

« Ils étaient juste plus agressifs », a-t-il déclaré. « Ils n’ont pas vraiment trop changé leur plan défensif. Ils étaient plus sur leurs rouleaux, donc le périmètre était plus ouvert, et je dois juste faire de meilleures lectures. J’assume l’entière responsabilité de ce qui s’est passé ce soir. Prendre soin du ballon est quelque chose dans lequel je dois être meilleur, et je serai meilleur dans ce domaine. »

Young a également reçu un léger coup contre l’arbitre Scott Foster et l’équipe d’officiels pour avoir permis « d’en faire plus ce soir ».

Mais cela fait aussi partie du basket-ball des séries éliminatoires. C’est un match plus physique à ce stade de la saison, et Milwaukee l’a apporté.

Maintenant, c’est au tour des Hawks de répondre aux Bucks, et un autre défi pour une jeune équipe qui n’a jamais été aussi profonde en séries éliminatoires.

