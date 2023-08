Buckley: Souvenez-vous de David Krejci parmi les plus précieux des Bruins de ce siècle

David Krejci est un sage. Lorsqu’on a demandé au joueur de centre des Bruins maintenant à la retraite mardi matin comment il aimerait qu’on se souvienne de lui, il a pris la position qu’il n’était pas l’homme pour prendre cette décision.

« Je pense que tout le monde a sa propre opinion », a-t-il déclaré par téléconférence depuis son domicile en Caroline du Sud. «Je voulais juste jouer du mieux que je pouvais pour me représenter, ma famille, la ville de Boston et l’organisation des Bruins.

« Tout le monde va se souvenir de moi comme ils veulent se souvenir de moi. »

C’était cette dernière partie – « Tout le monde va se souvenir de moi comme ils veulent se souvenir de moi » – qui m’a accompagné toute la journée. Après mûre réflexion, c’est là que j’ai atterri: Krejci a gagné l’adhésion à une communauté exclusive d’athlètes de Boston, qui, bien que n’étant pas nécessairement des membres du Temple de la renommée, étaient des joueurs extrêmement importants qui, à leur époque, étaient des sommités certifiées Hub.

ALLER PLUS LOIN Le centre des Bruins David Krejci prend sa retraite

Krejci a disputé 1 032 matchs de saison régulière pour les Bruins, le cinquième plus grand nombre dans l’histoire du club. Il a amassé 786 points, neuvième dans l’histoire du club. Mais voici une meilleure façon de voir les choses : imaginez les Bruins remportant la Coupe Stanley en 2011 sans Krejci. Et ça : imaginez les Bruins gagner la Coupe en 2010 avec Krejci, au lieu de le perdre à cause d’une fracture du poignet lors du troisième match de la malheureuse demi-finale de la Conférence de l’Est contre les Flyers.

Il est raisonnable de penser que Krejci finira par voir son n ° 46 monter au TD Garden, non seulement à cause de ce qu’il a fait pour les Bruins, mais aussi, si l’on prend en compte le leadership et la présence dans les vestiaires, ce qu’il signifiait pour le Bruins. (En passant, j’ai choisi Krejci comme le plus grand n ° 46 de l’histoire du sport à Boston pour un article que j’ai écrit pour L’athlétisme en 2020, bien que, certes, il n’y avait pas beaucoup de concurrence.)

Si ce n’est pour la domination historique de #NHLBruins Le gardien Tim Thomas, David Krejci aurait en effet remporté Conn Smythe après que les Bruins aient remporté la Coupe Stanley en 2011.

C’est à quel point il était DOMINANT lors de la course au championnat de la Coupe Stanley #MerciKrejci #DK46 pic.twitter.com/sO1Qvpe0fC — Shukri Wrights (@ShukriWrights) 16 août 2023

Quant à l’improbabilité que Krejci soit intronisé au Temple de la renommée, j’écris ces mots non pas comme un marteau frappé par un juge de presse, mais comme un point de départ vers quelque chose qui me dérange depuis très, très longtemps.

Je méprise le terme « Hall of Very Good ».

Fermez les yeux et pensez aux fois où vous avez entendu cette expression, par exemple lorsqu’il y a une discussion sur la bonne foi d’un certain ex-joueur au Temple de la renommée et que quelqu’un dans le groupe réplique avec un grognement. Suivi de : « Hall of Very Good ».

Ces personnes se sentent toujours plutôt intelligentes lorsqu’elles prononcent les mots, comme si c’était une pensée originale. Ce n’est pas. C’est stupide, c’est paresseux, c’est banal.

C’est toujours, toujours utilisé comme un dénigrement, jamais comme un compliment. Aucun athlète de l’histoire n’a jamais été présenté à un banquet par un maître de cérémonie qui a dit: « Et pour mon argent, notre prochain orateur appartient au Hall of Very Good. »

Dire que quelqu’un appartient au Hall of Very Good, c’est suggérer qu’il n’était pas assez bon, qu’il manquait quelque chose dans son jeu. En y réfléchissant, j’ai commencé à rassembler au hasard une liste d’anciens athlètes de Boston qui, bien qu’ils ne soient pas membres du Temple de la renommée, sont de bons comps alors que nous discutons de la place de Krejci. Ce faisant, il était important de retirer quatre noms de la liste : Luis Tiant et Dwight Evans des Red Sox, Rick Middleton des Bruins et feu Gino Cappelletti des Patriots.

J’ai longtemps cru que ces quatre hommes appartenaient au Temple de la renommée de leur sport; en tant que tels, ils ne sont pas pertinents pour cette discussion. Pendant que j’y suis, j’ajouterai Fred Smerlas, natif de Waltham, Massachusetts et légende du Boston College, cinq fois sélectionné au Pro Bowl à l’époque où il était plaqueur de nez avec les Buffalo Bills. Hélas, Smerlas avait évolué avant que les Bills ne commencent à se rendre au Super Bowl chaque année, et ses réalisations se sont estompées dans l’histoire.

ALLER PLUS LOIN La retraite de David Krejci et l’intrigue d’un échange des Bruins avec les Jets ou les Flames

Et donc, quels anciens athlètes de Boston qui ne sont pas membres du Temple de la renommée me viennent à l’esprit quand je pense à David Krejci ? En limitant la discussion aux athlètes qui ont joué 10 saisons ou plus à Boston, le premier nom que j’ai trouvé était Jason Varitek. L’ancien receveur a joué toute sa carrière de 15 ans avec les Red Sox, dont deux vainqueurs de la Série mondiale. Il était le leader d’un club-house parfois compliqué, et sa préparation au jeu était légendaire. Sa saison 2004 – 18 circuits, 73 points produits et une ligne oblique de .296/.390/.482 – est l’une des plus sous-estimées de l’histoire des Red Sox.

Que diriez-vous de l’ancien attaquant des Bruins Wayne Cashman? Il a joué toute sa carrière de 17 ans à Boston à l’époque des Big, Bad Bruins, dont deux vainqueurs de la Coupe. Même si nous vantons les prouesses légendaires de Phil Esposio en tant que buteur, comme nous le devrions, Espo a eu la chance d’être sur une ligne avec Cashman et Ken Hodge. Ces gars-là étaient une machine dure mais rythmique.

Que diriez-vous de l’ancien receveur des Patriots Troy Brown? Il a joué toute sa carrière de 15 ans en Nouvelle-Angleterre et a été membre de trois équipes gagnantes du Super Bowl. Il était fiable, il était polyvalent. Et comme c’est le cas avec Varitek, il reste avec son ancienne équipe en tant que membre précieux du personnel d’entraîneurs.

Si votre contre-argument est que Varitek, Cashman et Brown ont joué dans plusieurs équipes de championnat, je vous donnerai Rico Petrocelli, qui a joué 13 saisons avec les Red Sox, s’est introduit à l’arrêt-court et est ensuite passé à la troisième base lorsque le jeune Rick Burleson est arrivé. Petrocelli n’a jamais joué dans une équipe de championnat, mais il a été un membre clé des vainqueurs de fanions de 1967 et 1975 et a atteint 0,308 dans la Série mondiale de 1975.

Et c’est juste au-dessus de ma tête. N’hésitez pas à contribuer le vôtre. On se souvient de ces joueurs et on les applaudit pour ce qu’ils ont contribué à l’histoire du sport de Boston, et à un degré tel qu’il est difficile d’envisager une histoire alternative sans eux.

Et c’est ainsi avec David Krejci. En réponse à ses règles de base – « Tout le monde va se souvenir de moi comme ils veulent se souvenir de moi » – ce dont vous vous souviendrez, c’est qu’il était l’un des Bruins les plus importants et les plus précieux au cours des deux premières décennies du 21e siècle. .

Des joueurs comme Krejci sont l’épine dorsale de leur équipe. Il va nous manquer.

(Photo : Steve Babineau / NHLI via Getty Images)