Buckley: les tweets de Pitcher et l’appel au mauvais moment créent un problème pour le mois de la fierté pour les Red Sox

Il y a deux ans, le lanceur compagnon Matt Dermody a publié un tweet déclarant que «les homosexuels n’hériteront pas du royaume de Dieu. Ils iront en enfer. Ce n’est pas mon avis mais la #Vérité. Lisez 1 Corinthiens 6:9.

Dermody a retiré le tweet. Dans un tweet de suivi, il a écrit : « Je ne suis pas homophobe. Comme je l’ai dit dans mon tweet, j’ai de l’amour pour tous. La vérité, c’est l’amour. »

Jusqu’à mercredi, Dermody, 32 ans, avait lancé au Triple-A Worcester. C’est sur le point de changer. Les Red Sox l’ont promu dans les ligues majeures et prévoient de l’utiliser comme lanceur partant pour la finale de la série de jeudi contre les Cleveland Guardians. Et c’est un gros gâchis de relations publiques pour les Red Sox, qui se positionnent depuis longtemps comme des alliés de la communauté LGBTQ + de Boston.

Parlez de mauvaise optique : samedi, Boston organisera son premier défilé Pride depuis 2019. Et mardi prochain, les Red Sox organiseront Pride Night au Fenway Park. En d’autres termes, le équipe invite les homosexuels à venir au stade et à passer un bon moment, et peut-être même à acheter l’un de ces superbes t-shirts sur le thème de l’arc-en-ciel de leur « Pride Collection », mais veuillez excuser le joueur de l’équipe qui vous croit ‘ re va être jeté à la damnation éternelle quand vous mourrez.

La décision de promouvoir Dermody dans les ligues majeures a été prise par le directeur du baseball Chaim Bloom. C’est aussi Bloom qui a signé l’hiver dernier Dermody, qui a participé à des parties de quatre saisons dans les ligues majeures avec les Blue Jays et les Cubs.

Quel que soit le processus de vérification déployé par les Red Sox avant de signer Dermody, les tweets n’ont pas été découverts. En fait, Bloom ne les connaissait pas jusqu’à ce qu’ils soient portés à son attention lors de l’entraînement du printemps.

Il a immédiatement rencontré Dermody. Était-il satisfait du résultat de cette rencontre ?

Lors d’une conversation téléphonique tard mercredi soir, Bloom m’a dit: «Je ne pense pas que c’est quelque chose dont vous pouvez être satisfait ou non. La chose importante pour moi dans cette conversation était qu’il savait qu’il avait fait une erreur. Il a reconnu cette erreur.

« Il m’a dit qu’il s’était rendu compte qu’il blessait les gens », a déclaré Bloom. «Il n’avait pas l’intention ou ne voulait pas blesser les gens, et il s’est rendu compte qu’il l’avait fait. C’est pourquoi il l’a retiré. Et il m’a dit : ‘Je sais que je ne devrais pas utiliser ma plate-forme de cette façon.’

Je n’ai pas pu organiser d’entretien avec Dermody mercredi soir. Et puisqu’il est le lanceur partant de Boston jeudi soir, il est très peu probable qu’il soit disponible avant le match. Il ne devrait pas non plus l’être.

Mais la question en suspens est donc la suivante : Dermody regrette-t-il d’avoir dit que les « homosexuels » vont directement en enfer, ou regrette-t-il d’avoir posté le tweet ? Il peut s’avérer que Dermody s’en tient à son histoire selon laquelle il ne fait que déclarer ce qu’il y a dans la Bible. Le verset qu’il a mentionné dans son tweet supprimé, Corinthiens 6:9, se lit comme suit :

« Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne sois pas déçu; ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les pervers, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les voleurs n’hériteront du royaume de Dieu.

Le point ici n’est pas que Dermody cite la Bible, mais qu’il est sélectif à ce sujet. Nous avons tous une certaine familiarité avec la longue liste de choses que les gens font et que la Bible dit que nous ne devrions pas faire ; Je n’ai pas besoin de les citer ici. Pour ce faire, la discussion devient un jeu de piège biblique. Qu’il suffise de dire que Dermody est grand sur ce que dit la Bible à propos d’envoyer des gens en enfer, mais apparemment d’accord avec la pratique d’un sport qui joue beaucoup de jeux le jour du sabbat.



Matt Dermody, montré en train de lancer contre les Braves à l’entraînement du printemps, a une fiche de 2-2 avec une MPM de 4,50 en neuf matchs avec Triple-A Worcester. (Kim Klement / USA Today)

Pour l’instant, Bloom est satisfait des réponses qu’il a reçues de Dermody.

« Si nous avions entendu quelque chose de différent de sa part, nous serions évidemment dans un endroit différent », a-t-il déclaré. « C’était vraiment important pour nous qu’il comprenne qu’il avait fait une erreur et il était clair avec nous qu’il l’avait fait. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Dermody croyait toujours en ce qu’il avait tweeté, Bloom a répondu: «Je ne veux pas parler pour lui. Ce n’est pas à moi de parler pour ce qu’il croit. Laissez-le parler de cela.

Bloom n’a pas dit que l’équipe n’aurait pas signé Dermody s’ils étaient tombés sur les tweets. Ce qu’il a dit, c’est que l’équipe a depuis apporté des modifications à son processus de vérification.

« Nous avons un processus assez robuste pour vérifier les antécédents et pour vérifier les médias sociaux », a-t-il déclaré. « Parce que le tweet original a été supprimé, nous ne le savions pas lorsque nous l’avons signé … à cause de cela, nous avons trouvé des moyens de rendre ce processus encore plus complet, de le resserrer, de nous assurer qu’il y a un autre joueur dans cette situation, nous le savons à l’avance et en parlons avec le joueur.

Dermody a une fiche de 2-2 avec une MPM de 4,50 en neuf matchs avec les WooSox, tous sauf un partant. Il a accordé 44 coups sûrs en 50 manches et il a enregistré 47 retraits au bâton contre seulement huit buts sur balles. Ce sera une surprise s’il s’avère être un élément à long terme dans la rotation de Boston.

S’il reste dans les parages, Dermody pourrait être en uniforme mardi prochain pour la Red Sox Pride Night. Cela va être difficile à vendre.

Mais ce n’est pas vraiment Dermody que j’ai à reprocher, même si ce serait bien s’il pouvait développer son point de vue sur qui va en enfer et pourquoi.

Ce sont les Red Sox qui l’ont emporté. Ils auraient pu faire sortir Dernody pour une conférence de presse à l’entraînement du printemps et lui permettre d’exprimer son point de vue… clarifier l’air… dire ce qu’il avait en tête… peut-être même s’excuser s’il avait envie de le faire.

Au lieu de cela, Matt Dermody est la surprise spéciale du mois de la fierté de Boston.

