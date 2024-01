Buckley: Jerod Mayo n’a pas peur de discuter de la race en tant que premier entraîneur-chef noir des Patriots

Blackness de Jerod Mayo a été à peine mentionné au cours des mois de spéculations selon lesquelles l’ancien secondeur des New England Patriots pourrait succéder à Bill Belichick en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe. Et quand cela était mentionné, l’information avait tendance à être nichée dans le quatrième ou le cinquième paragraphe, sans citations ni leçons d’histoire.

Tout cela a changé mercredi lorsque Mayo, qui aura 37 ans le mois prochain, a été présenté comme le 15e entraîneur-chef des Patriots.

“Vous feriez mieux de croire qu’être le premier entraîneur noir ici en Nouvelle-Angleterre signifie beaucoup pour moi”, a déclaré Mayo, et il a prononcé ces mots dans sa déclaration d’ouverture et non comme une réponse standardisée à un média. la question du député.

Le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, assis à la droite de Mayo lors de la conférence de presse, avait parlé le premier et n’avait pas mentionné que son nouvel entraîneur était noir. Quelques minutes plus tard, cependant, lorsqu’on lui a demandé ce que signifie pour lui avoir un entraîneur-chef noir, Kraft a répondu : « Laissez-moi vous dire ceci : je suis vraiment daltonien, je sais ce que je ressens dimanche lorsque nous perdre, et je peux juste vous dire qu’après ma famille, ma passion va aux New England Patriots, et il y a autre chose (c’est un) deuxième très proche, mais gagner chez les Patriots est ma passion. Je veux recruter les meilleures personnes possibles. J’ai choisi le meilleur entraîneur-chef de cette organisation. Il se trouve que c’est un homme de couleur. Mais je l’ai choisi parce que je pense qu’il est le meilleur pour faire ce travail.

Le point de vue de Kraft était que Mayo n’avait pas besoin d’être défini par la race. Il a eu une brillante carrière de joueur avec les Patriots, puis, après avoir quitté le monde du football pendant quelques années – “J’avais besoin d’une pause avec Bill”, a plaisanté Mayo – il est revenu en tant que membre de l’équipe d’entraîneurs de Belichick. . À partir de là, Mayo est devenu un entraîneur en attente de la NFL ; pas plus tard que l’année dernière, il a refusé une entrevue pour le poste d’entraîneur-chef des Panthers de la Caroline. Pendant ce temps, Kraft a pu juger de la volonté de Mayo de devenir entraîneur-chef, on peut le présumer.

Mais même si le commentaire de Kraft sur le daltonisme est bien intentionné et vient du cœur, il ne fonctionne pas toujours bien dans la troisième décennie du 21e siècle. A peine Kraft eut-il terminé sa réponse que Mayo enchaîna avec sa propre vision du sujet avec douceur.

“J’apprécie ‘Thunder’ et l’organisation qui m’a choisi pour être entraîneur-chef noir”, a déclaré Mayo, utilisant son surnom pour Kraft dont personne ne connaissait l’existence avant midi mercredi. Mayo est ensuite allé ici : « Ce que je dirai, cependant, c’est que je faire voyez la couleur parce que je crois que si vous ne voyez pas la couleur, vous ne pouvez pas voir le racisme.

Encore une fois, c’était Mayo qui s’exprimait lors de son dévoilement festif en tant que nouvel entraîneur-chef des Patriots. La salle débordait de la famille de Mayo, de vieux amis, des Patriots passés et présents, et il convient de noter que le nouvel entraîneur, ayant eu des concerts rémunérés dans les médias locaux pendant quelques années, est donc sur une base de salutation avec la plupart. des personnes qui posaient les questions. Bon sang, sa présence sur NBC Sports Boston était si régulière qu’il sait probablement comment Tom Curran, Michael Holley, Phil Perry, etc., prennent leur café. (« En fait, il fait“, m’a dit Perry.)

Dans tous les sens, tout était donc mis en place pour que Mayo ait une agréable révélation en tant qu’entraîneur-chef des Patriots. Oh, oui, il y avait des questions difficiles, mais elles s’adressaient toutes à Kraft. Où, par exemple, était Jonathan Kraft, le fils/président de l’équipe n°1 ? Robert a expliqué que Jonathan avait été appelé pour régler un problème avec une autre entreprise familiale.

On a demandé à Robert Kraft quand et si l’équipe embaucherait un directeur général et qui aurait le dernier mot sur les décisions du jour du repêchage. “À court terme, nous recherchons une collaboration”, a déclaré Kraft, une réponse floue à une question directe.

Mayo, plutôt à l’aise, a choisi de mettre un peu mal à l’aise certains de ceux qui suivent les Patriots avec ce seul commentaire : « Je faire voyez la couleur parce que je crois que si vous ne voyez pas la couleur, vous ne pouvez pas voir le racisme.

Il y en avait plus.

« Quoi qu’il arrive, les Noirs, les Blancs, les personnes handicapées – même les personnes handicapées, pour la plupart, disent que lorsqu’ils sont jeunes, ils font en sorte que le sujet soit chaud. Les plus jeunes savent ce que cela signifie. Mais ce que je dirais, c’est non, je veux que vous puissiez aller vers ces gens et vraiment les comprendre. Cela revient à quoi que ce soit – noir, blanc, jaune – cela n’a vraiment pas d’importance, mais c’est important pour que nous puissions essayer de résoudre le problème que nous savons tous avoir.

Il est rare qu’un nouvel entraîneur-chef/manager se lance dans des questions sociales, des problèmes de grande envergure, comme Mayo l’a fait mercredi. Et même si une partie de ce qu’il a dit était vague, il a apporté des précisions à un problème qui, selon lui, affecte tous les joueurs de la NFL, quelle que soit leur race.

Lorsqu’on lui a posé une question sur le rôle que sa famille a joué dans sa vie, une conférence de presse standard, Mayo a parlé des contributions importantes de ses grands-parents et de son beau-père, Wilson Hinds, sur le chemin pour arriver ici :

« Ce que je dirais à propos de Wilson, pensez-y : il a épousé ma mère et ma mère avait déjà quatre enfants, quatre garçons. J’espère que je ne suis pas à court d’argent pour en parler, mais je pense que c’est important. Je pense surtout avec les hommes, comme en ce moment, si vous pensez au football et à la façon dont il a changé, nous avons des enfants qui sont repêchés avec des enfants, ce qui conduit les enfants à élever des enfants. Alors, quand je parle de développement des personnes, je pense que cela représente une grande partie de ce que nous allons faire ici en tant qu’organisation : développer ces hommes, et le reste s’occupera de lui-même.

Personne ne sait si Mayo réussira en tant qu’entraîneur-chef de la NFL. Personne ne sait si toute cette « collaboration » dont parle Kraft conduira à l’émergence de nouveaux joueurs brillants qui aideront les Patriots à retrouver leur pertinence dans l’AFC Est. Les deux fils de Belichick, Steve et Brian, resteront-ils dans le staff ? Je ne sais pas. Et Bill O’Brien ? Reviendra-t-il en tant que coordinateur offensif ? Même réponse.

Ce que nous savons, si ce que nous avons entendu mercredi est une indication, c’est que le nouvel entraîneur des Patriots est un ancien joueur du 21e siècle qui a une idée de ce qui se passe dans la tête des joueurs du 21e siècle.

(Photo : Maddie Meyer/Getty Images)