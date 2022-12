Buckley: Gritty Mac Jones montre que les problèmes des Patriots ne lui incombent pas uniquement

Il n’y a pas eu de miracle de Noël au stade Gillette samedi, même s’il semblait qu’il y en avait un qui flottait dans l’air glacial. Et encore une fois – pour la énième fois cette saison, vraiment – ​​il n’y avait pas de leçons de vie, pas de victoires morales, pas de doublures argentées.

Après que tout fut fini pour les Patriots, Rhamondre Stevenson tâtonnant sur la ligne des 8 verges de Cincinnati avec moins d’une minute à jouer pour assurer une victoire 22-18 pour les Bengals, le secondeur des Pats Matt Judon a mis un joli ruban de Noël sur la procédure quand il a dit: “Les choses ne vont pas dans notre sens, mon frère.”

Ce qui est vrai. Mais n’importe quel entraîneur rétorquerait que vous faites vos propres pauses, et n’importe quel animateur de talk-show crierait que de mauvaises choses arrivent aux mauvaises équipes. Et bien que les Pats ne correspondent peut-être pas à la norme légale pour «mauvais», ils sont assez mauvais pour être 7-8, ce qui dans ce cas les rend assez mauvais pour être un très long coup pour ramper d’une manière ou d’une autre vers les séries éliminatoires.

Mais si je peux me permettre une seule analogie sur le thème de Noël, c’était comme si la seconde mi-temps était un grand et grand Ghost of Christmas Past visitant le Gillette Stadium. Les Patriots ont été tellement dominés et léthargiques au premier quart qu’ils ont possédé le ballon pendant 3:16. Les Bengals menaient 22-0 à la mi-temps, avec Joe Burrow, le quart-arrière stellaire des Bengals, passant pour 284 verges et trois touchés. Et pourtant, les Pats ont marqué 18 points sans réponse en seconde période, dont un choix de 69 verges par Marcus Jones et une paire de passes de touché au quatrième quart par Mac Jones, souvent hué.

Vous vous souvenez de l’époque où les Patriots faisaient des retours comme ça ?

L’une de ces passes de touché de Jones était un lancer de 5 mètres à l’arrière de la zone des buts pour – attendez, attendez – Kendrick Bourne. L’autre passe TD de Jones restera dans les mémoires comme un coup de chance, car c’était une balle inclinée sur un lancer de 48 verges que Jakobi Meyers a emporté dans la zone des buts. Mais se concentrer sur ce qui s’est passé avant que le ballon ne soit lancé, c’était voir Jones se précipiter partout comme si, en plus d’être poursuivi par les Bengals, il était poursuivi par des analystes (à la fois en studio et sur le canapé) qui pense qu’il est grand temps de remettre ce gâchis à la recrue Bailey Zappe. En d’autres termes, Jones devait éviter une parcelle de personnes pour faire ce lancer.

Il a obtenu les Pats un touché. Cela ne leur a pas valu une victoire. Et cela ne devrait pas leur procurer un nouveau quart-arrière pour les deux matchs restants du calendrier, à moins que vous ne croyiez que Zappe est le futur quart-arrière de la Nouvelle-Angleterre. Mais si vous croyez que Jones a tout chance d’être le quart-arrière partant des Patriots en 2023 ou au-delà, ne le placez pas sur le banc.

Jones a sûrement entendu les huées de la première mi-temps. Il a sûrement entendu les chants de Zappe. Meyers, qui les a également entendus, a parlé de la “résilience” qu’il a vue chez Jones.

“Ce n’est pas la première fois que cela se produit cette année, honnêtement”, a déclaré Meyers. «Il s’en est occupé toute l’année, juste des gars prêts à le passer au prochain. Mais il continue d’aller là-bas, de se battre. Il tire, il se relève. Il fait des erreurs, il revient et essaie de le réparer.

“Crie à Mac, mec”, a poursuivi Meyers. “C’est un dur à cuire mentalement et physiquement. Je peux rouler avec lui n’importe quel jour. Parce qu’à la fin de la journée, vous savez, peu importe ce que les gens disent, il va aller là-bas et se battre le plus durement.

Jones est également connu pour pleurnicher et se plaindre le plus durement, mais rien de tout cela n’a été affiché contre les Bengals. Peut-être que quelqu’un lui a parlé. Peut-être a-t-il entendu des critiques dirigées vers lui par des Patriots vainqueurs du Super Bowl tels que Julian Edelman et Vince Wilfork.

Quoi qu’il en soit, cela a fonctionné. Jones a disputé un mauvais demi-match et un assez bon demi-match, totalisant 21 passes sur 33 pour 240 verges et les deux scores. Et la partie “assez bonne” nous permet de réfléchir à un avenir lorsque Jones travaille avec un coordinateur offensif chevronné et une ligne offensive raisonnable. Il convient également de se demander si les choses auraient pu être différentes cette saison si le Bourne susmentionné avait été traité comme autre chose qu’une pièce de rechange. Contre les Bengals samedi, Bourne a réussi six attrapés sur neuf cibles pour 100 verges.

Bill Belichick a été invité après le match à expliquer pourquoi les opportunités pour Bourne d’être une cible régulière ont été “si rares” cette saison.

“Aucune raison particulière”, a répondu l’entraîneur.

Bourne n’a pas mordu à l’hameçon lorsqu’on lui a posé des questions sur ces occasions manquées.

“Juste être prêt, mec, c’est tout”, a-t-il déclaré. « Il n’y a rien à prouver. Juste être prêt quand les entraîneurs m’appelleront. Je suis heureux qu’ils croient encore en moi.

On se demande comment les choses auraient pu se passer s’ils avaient cru en lui toute la saison. C’est un mystère. On se demande comment les choses auraient pu se passer s’ils avaient eu un vrai coordinateur offensif. Cela aussi est un mystère.

Ce qui n’est pas un mystère, c’est que Mac Jones, qui n’a rien fait pendant une grande partie de ce jeu, l’a vidé. Encore une fois, ce n’est pas une doublure argentée. Mais cela illustre que le gâteau de blâme sur cette équipe n’est en aucun cas le sien seul.

(Photo : Winslow Townson/Getty Images)