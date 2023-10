YPSILANTI, Michigan : Jalen Buckley a couru pour 138 verges et deux touchés et la défense de l’ouest du Michigan a ajouté deux sécurités et un touché et les Broncos ont battu l’est du Michigan 45-21 samedi.

Buckley a marqué sur deux courtes courses, prises en sandwich autour d’une connexion de 20 verges entre Hayden Wolff et Blake Bosma pour donner aux Broncos (3-6, 2-3 Mid-American Conference) une avance de 21-0.

Samson Evans a marqué sur une course de 15 verges pour mettre les Eagles (4-5, 2-3) au tableau à la fin du deuxième quart.

Une pénalité de retenue sur une tentative de passe de l’Est du Michigan depuis la zone des buts dans les premières minutes du troisième quart a porté l’avance du Bronco à 23-7, et un sac dans la zone des buts lors du dernier jeu du troisième quart a porté le score à 25-13. .

Evans a marqué son deuxième touché entre les sacs et Austin Smith a rejoint Jaylon Jackson pour un touché de 68 verges au début du quatrième quart pour porter le score à 32-19.

Aardon Wofford a réalisé deux interceptions pour les Broncos.

