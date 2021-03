Buckingham Palace va enquêter sur les allégations d’intimidation de Meghan Markle

Le palais de Buckingham ouvre une enquête sur une plainte d’intimidation déposée contre Meghan Markle par elle et Prince Harryles anciens membres du personnel royal.

La duchesse de Sussex enceinte et le duc de Sussex n’ont pas commenté l’enquête mais ont récemment nié les allégations. La nouvelle arrive quelques jours avant que CBS ne diffuse une émission spéciale Oprah Winfrey menée avec Meghan et Harry dans ce qui marquera leur première interview conjointe depuis leur sortie royale, qui a récemment été rendue permanente. Ils devraient discuter des raisons pour lesquelles ils ont quitté leurs rôles royaux.

Le mardi 2 mars, le journal britannique Les temps a rapporté que l’un des anciens principaux collaborateurs de Meghan et Harry avait déposé en 2018 une plainte pour intimidation de la part de la duchesse, affirmant qu’elle aurait chassé deux assistants personnels de la maison royale et sapé la confiance d’un troisième membre du personnel. Les incidents auraient eu lieu dans les années précédant l’annonce par le couple en 2020 de leur décision de se retirer de leurs fonctions royales.

« Nous sommes clairement très préoccupés par les allégations en Les temps suite aux affirmations faites par d’anciens membres du personnel du duc et de la duchesse de Sussex, « Buckingham Palace a déclaré dans un communiqué le mercredi 3 mars. » En conséquence, notre équipe des ressources humaines examinera les circonstances décrites dans l’article. Les membres du personnel impliqués à l’époque, y compris ceux qui ont quitté le foyer, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées. La Maison royale a mis en place une politique de dignité au travail depuis plusieurs années et ne tolérera pas et ne tolérera pas l’intimidation ou le harcèlement sur le lieu de travail. «