Buckingham Palace s’excuse pour le traitement réservé à Ngozi Fulani à la réception

LONDRES – Un membre de la maison de Buckingham Palace a démissionné de ses fonctions honorifiques et a exprimé ses «profondes excuses pour le mal causé» après avoir demandé à un invité britannique noir au palais: «D’où venez-vous vraiment?»

Ngozi Fulani, une militante britannique et directrice générale de l’association caritative contre la violence domestique Sistah Space, était l’une des quelque 300 personnes invitées au palais de Buckingham mardi pour une réception de sensibilisation à la violence contre les femmes et les filles, ce que Camilla, reine consort, a longtemps fait campagne. sur. Parmi les autres personnes présentes figuraient Olena Zelenska, l’épouse du président ukrainien, la reine Mathilde de Belgique, la reine Rania de Jordanie et la princesse héritière Mary du Danemark.