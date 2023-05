Buckingham Palace refuse de restituer la dépouille «volée» du prince éthiopien Dejatch Alemayehu

« Nous voulons que sa dépouille revienne en tant que famille et en tant qu’Éthiopiens parce que ce n’est pas le pays dans lequel il est né », a déclaré cette semaine son arrière-arrière-grand-cousin Fasil Minas à la BBC. « Le fait qu’il ait été enterré là-bas n’a aucun sens et ce n’était pas juste. »

Mais un tel récit de la bonté coloniale a été remis en cause ces dernières années, notamment dans le contexte d’une guerre sanglante. Alors que l’expédition de 13 000 soldats de l’armée britannique était initialement destinée à sauver les otages européens détenus par Tewodros II, elle a également conduit à des pillages et des pillages de masse après la victoire de la Grande-Bretagne, dont une grande partie s’est retrouvée dans des musées de Londres, dont le British Museum. De nombreux Éthiopiens décrivent maintenant Alemayehu comme un prince qui a été « volé » dans son pays d’origine alors qu’il était enfant.

« Il n’y a aucune raison valable de continuer à garder sa dépouille en otage. Il est devenu, comme les objets sacrés et précieux encore dans les musées et bibliothèques britanniques, une possession », a-t-elle déclaré.

Les membres de la famille royale ont parfois évoqué le passé impérial de la Grande-Bretagne et condamné l’esclavage comme « odieux », mais ne se sont pas excusés pour le rôle de la monarchie britannique dans ce passé. En avril, le roi Charles III a indiqué qu’il soutenait un projet de recherche sur les liens historiques entre la monarchie et l’esclavage transatlantique. Les militants ont exhorté Buckingham Palace à lancer une enquête plus approfondie et à s’excuser pour le rôle de la monarchie dans le passé colonial et l’esclavage du pays.

La Grande-Bretagne et certains pays européens ont restitué des œuvres d’art et des objets indigènes pillés à leurs nations d’origine, mais ils n’ont pas payé de réparations financières.

