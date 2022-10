Buckingham Palace publie une nouvelle photo du roi Charles III, Camilla, William et Kate

Une nouvelle photo du roi Charles III avec Camilla, la reine consort, et William et Kate, le prince et la princesse de Galles a été publiée samedi par le palais de Buckingham.

La photo montre les quatre membres les plus âgés de la famille royale souriant à la caméra dans des vêtements de deuil noirs.

Elle a été prise au palais de Buckingham la veille des funérailles de la reine Elizabeth II avant une réception d’État organisée par le roi pour les chefs d’État invités au service de l’abbaye de Westminster.

LE NUMÉRO ROYAL DU ROI CHARLES III RÉVÉLÉ EN PUBLIC

La photo a été prise par le photographe royal de Getty, Chris Jackson, qui a tweeté samedi : “Très spécial d’avoir pris cette photo officielle du roi et de la reine consort et du prince et de la princesse de Galles ensemble au palais de Buckingham.”

Le roi a parlé de sa famille lors de son premier discours officiel en tant que roi le 9 septembre.

Après avoir promis son “service à vie” au pays comme sa mère avant lui et parlé de son héritage et de son “profond chagrin”, il a parlé du “dévotion et du soutien inébranlables” de la nouvelle reine consort et de sa fierté de faire de William le prince de Galles.

LE PALAIS DE BUCKINGHAM PARTAGE UNE NOUVELLE PHOTO DU ROI CHARLES III AU TRAVAIL APRÈS LA MORT DE LA REINE

“C’est aussi une période de changement pour ma famille”, a déclaré Charles le lendemain de la mort de la reine. “Je compte sur l’aide affectueuse de ma femme chérie, Camilla.”

Il a poursuivi à propos de William et Kate: “Aujourd’hui, je suis fier de le créer Prince de Galles, Tywysog Cymru, le pays dont j’ai eu le privilège de porter le titre pendant une si grande partie de ma vie et de mon devoir. Avec Catherine à ses côtés, notre le nouveau prince et la princesse de Galles continueront, je le sais, à inspirer et à diriger nos conversations nationales, aidant à amener les marginaux au centre du terrain où une aide vitale peut être apportée.”

Ils détenaient auparavant les titres de duc et de duchesse de Cambridge.

Le prince Harry et Meghan Markle, le duc et la duchesse de Sussex, qui ont démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020, étaient absents de la photo publiée samedi et n’ont pas assisté à la réception officielle.

Ils étaient aux funérailles du 19 septembre pour la grand-mère de Harry et le roi les a également mentionnés dans son discours officiel.

Il a dit: “Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger.”

William est le suivant sur le trône, suivi de ses trois enfants, le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince Louis, 4 ans.

Le palais a publié plusieurs photos officielles depuis la mort de la reine, dont une de Sa Majesté vêtue de bleu et semblant vibrante et heureuse lors de la célébration de son jubilé de platine et une autre du roi au travail à son bureau au palais de Buckingham peu après la mort de la reine.