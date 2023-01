Buckingham Palace prévoit un week-end de couronnement de 3 jours pour le roi Charles

Le palais de Buckingham prévoit un week-end d’événements communautaires et de bénévolat pour marquer le couronnement du roi Charles III, cherchant à mettre en évidence les liens de la monarchie avec la nation lorsque la Grande-Bretagne couronnera un nouveau souverain pour la première fois en 70 ans.

Les plans ont été révélés samedi lorsque le palais a publié le calendrier du week-end de couronnement de trois jours, qui commencera par le couronnement de Charles et Camilla, la reine consort, le samedi 6 mai.

La cérémonie à l’abbaye de Westminster sera précédée d’une procession du palais de Buckingham à l’abbaye. Elle sera suivie d’une autre procession, dans laquelle Charles et Camilla seront rejoints par d’autres membres de la famille royale, et d’une apparition sur le balcon du palais.

Mais il y aura plus au week-end que des couronnes, des sceptres et des robes d’hermine.

Le palais veut que le couronnement démontre que la monarchie a toujours un rôle à jouer dans une nation multiculturelle aux prises avec une crise du coût de la vie, des coupes budgétaires et une vague de grèves des travailleurs du secteur public.

Bien qu’il y ait eu un respect généralisé pour la reine Elizabeth II, comme en témoignent les dizaines de milliers de personnes qui ont attendu des heures pour défiler devant son cercueil après sa mort en septembre, rien ne garantit que la révérence sera transférée à son fils aîné.

Le couronnement sera un service solennel présidé par l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby, mais le palais prévoit également un week-end d’événements mettant en lumière les différentes communautés et cultures qui contribuent à la Grande-Bretagne moderne.

Le palais demande aux quartiers du pays de participer au “Coronation Big Lunch” le dimanche 7 mai – la dernière incarnation des fêtes de quartier qui sont devenues un incontournable des grandes célébrations royales.

Cette nuit-là, il y aura un concert au château de Windsor avec une chorale issue de troupes amateurs à travers le Royaume-Uni, y compris des chorales de réfugiés, des chorales du National Health Service, des groupes de chant LGBTQ et des chorales sourdes. Le “Coronation Choir” se produira aux côtés d’un autre composé de chanteurs de tout le Commonwealth qui apparaîtront virtuellement lors du concert télévisé qui comprendra également des têtes d’affiche non encore divulguées.

Pendant le concert, des lieux à travers le pays seront éclairés à l’aide de projections, de lasers et de drones.

Le lendemain, le palais invite les gens de tout le pays à participer à “The Big Help Out”, les encourageant à faire du bénévolat dans leurs propres communautés.

“The Big Help Out encouragera les gens à essayer de faire du bénévolat pour eux-mêmes et à se joindre au travail entrepris pour soutenir leurs régions locales”, a déclaré le palais dans un communiqué. “Le but de The Big Help Out est d’utiliser le bénévolat pour rassembler les communautés et créer un héritage de bénévolat durable à partir du week-end du couronnement.”