Buckingham Palace partage une merveilleuse nouvelle après l’annonce de Kate Middleton

Buckingham Palace a partagé de délicieuses nouvelles concernant le couple royal clé, un jour après que Kate Middleton a confirmé qu’elle avait terminé sa chimiothérapie.

Kate Middleton s’est rendue sur les réseaux sociaux et a partagé un doux message vidéo dans lequel elle annonce qu’elle a enfin terminé son traitement de chimiothérapie.

La princesse de Galles a déclaré : « Alors que l’été touche à sa fin, je ne peux pas vous dire à quel point je suis soulagée d’avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie. »

« Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille. La vie telle que nous la connaissons peut changer en un instant et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur la route inconnue. Le cancer est un parcours complexe, effrayant et imprévisible pour tout le monde, en particulier pour nos proches », a ajouté Kate Middleton.

Suite à l’annonce de Kate Middleton, le palais a partagé une photo du prince Edward et de Sophie en déclarant : « Le duc et la duchesse d’Édimbourg ont passé un après-midi merveilleux hier, rencontrant des invités à une Garden Party, qui a eu lieu au château de Hillsborough en Irlande du Nord. »

Les invités ont été invités en reconnaissance de leur travail visant à avoir un impact positif sur la communauté locale.