Pour marquer l’occasion, et déployer son plus grand instrument de soft power, le gouvernement britannique a accepté un week-end férié de quatre jours, à compter du jeudi 2 juin 2022, avec le « Trooping the Colour », qui marque la cérémonie officielle de la reine (non réel), lorsque 1 400 soldats en parade, 200 chevaux et 400 musiciens partiront de Buckingham Palace, dans le centre de Londres, et descendront le Mall jusqu’à Horse Guard’s Parade, rejoints par des membres de la famille royale à cheval et dans des calèches dorées.