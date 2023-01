"Buck Stops avec pilote": Un co-passager déchire l’équipage d’Air India au-dessus de Pee-Gate

C’était décevant d’entendre le père d’un homme en état d’ébriété qui a uriné sur une passagère dans un vol d’Air India affirmer que l’incident ne s’était pas produit, a déclaré un co-passager, notant que l’accusé était incohérent et blâmant le pilote. pour l’inaction face à la situation.

Le Dr Sugata Bhattacharjee, un célèbre docteur en audiologie basé aux États-Unis, était assis à côté de Shankar Mishra, qui aurait uriné sur une co-passagère lors du vol Air India du 26 novembre de New York à New Delhi.

“Je n’aurais pas été aussi vocal. J’ai attendu, mais quand son père a dit que cela ne s’était pas produit, cela m’a déclenché”, a déclaré M. Bhattacharjee à PTI lors d’une interview par téléphone.

“On a joué avec la dignité d’une femme. Le nom de Tata a été terni. Ce n’est pas une histoire heureuse. Mais en fin de compte, c’était un appel moral pour moi, c’était la moralité et je pensais que c’était mon obligation morale se lever et porter plainte et je l’ai fait », a-t-il déclaré.

Le père de Mishra avait déclaré la semaine dernière à Boisar, près de Mumbai, que son fils était innocent et qu’il ne pouvait pas faire une chose pareille à une femme de l’âge de sa mère.

La police de Delhi a arrêté Mishra, 34 ans, de Bengaluru après avoir été retrouvé dans cette ville grâce à une surveillance technique. Il a été envoyé en détention provisoire pendant 14 jours par un tribunal de Delhi, qui a rejeté un plaidoyer de la police pour sa garde à vue.

M. Bhattacharjee était assis au siège numéro 8A, tandis que Mishra était au siège 8C en classe affaires.

Il a déclaré que la loi suivrait son propre cours et n’a fait aucun commentaire sur l’enquête en cours.

M. Bhattacharjee, dans une plainte manuscrite adressée aux compagnies aériennes, avait déclaré que la passagère en détresse avait été obligée de retourner à son siège souillé alors que quatre sièges de la première classe étaient vacants.

Il a dit que sa “plainte était qu’ils n’avaient pas suivi beaucoup de protocoles d’exploitation standard. Quand quelque chose comme ça se produit, vous retenez d’abord un passager en détresse”. “L’ensemble de l’incident est très triste. La dignité d’une personne âgée a été bafouée à cause d’une consommation excessive d’alcool, un jeune est en difficulté, il a perdu son emploi, sa famille, tout le monde autour de lui traverse une période difficile. temps, y compris lui », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’après l’incident, l’équipage du vol aurait dû prendre sur lui de s’assurer que la dame soit déplacée vers un siège différent, étant donné qu’il y avait quatre sièges disponibles dans la section de première classe du vol. Au lieu de cela, la dame a été obligée d’attendre longtemps, et ce n’est qu’après la fin du repos de l’équipage qu’elle a obtenu l’un des sièges qui se sont libérés.

“C’est un non non. Et c’est ce que j’ai protesté”, a-t-il dit, ajoutant que lorsqu’il a demandé pourquoi la dame n’avait pas de siège disponible en première classe, l’hôtesse de l’air principale lui a dit qu’elle ne pouvait pas faire ça. décision et seul le commandant de bord peut faire cet appel.

“Et cet appel n’a pas été fait. Donc, c’est un échec”, a-t-il déclaré.

M. Bhattacharjee a en outre déclaré que dans tous les cas, lorsqu’un crime se produit, “vous n’essayez pas de le médiatiser et de vous en tirer. Ils n’auraient pas dû mettre la victime et Mishra face à face pour toute négociation”. Au lieu de cela, le capitaine aurait dû alerter le personnel au sol de l’incident avant l’atterrissage et s’assurer que Mishra soit remis aux autorités qui auraient pris les mesures appropriées, a-t-il déclaré.

“Ma colère était que personne n’a tenu tête à la responsabilité et qu’il y a eu de multiples manquements dans la partie procédurale”, a-t-il déclaré.

Il a dit que pour l’équipage, faire parler la femme à Mishra après l’incident pour régler l’affaire était un “non-non parce que l’exposition à la pudeur est un crime. C’est une agression sexuelle. Et une fois que cela se produit, personne ne devrait emprunter une voie de médiation. ” “J’étais en colère. Je me fiche de ce qu’un homme ivre a fait parce qu’il n’est pas sensé et c’est pourquoi il le fait. Mais les gens qui avaient le pouvoir et l’autorité, ils n’ont montré aucune compassion. Dans un avion, le pilote est la personne principale et la responsabilité s’arrête à lui.” M. Bhattacharjee a déclaré que le pilote aurait dû faire “tout et n’importe quoi” pour aider et soutenir la dame de toutes les manières possibles après un incident aussi traumatisant.

“Mishra s’était évanoui et” personne ne voulait même le réveiller parce que personne ne savait comment il se comporterait. Ils ont attendu qu’il se réveille”, raconte-t-il.

Racontant les événements, M. Bhattacharjee a déclaré que Mishra avait bu pendant qu’il déjeunait et qu’il “avait bu quatre verres raides tout au long du déjeuner. Il buvait, et il pointait simplement son verre, et ils venaient le remplir.” Mishra s’était alors endormi et, à un moment donné, M. Bhattacharjee s’est réveillé lorsque Mishra est “pratiquement” tombé sur son siège. M. Bhattacharjee a déclaré qu’il pensait que Mishra avait perdu l’équilibre à cause des turbulences.

M. Bhattacharjee a déclaré qu’il s’était alors endormi et qu’après s’être réveillé, “j’ai vu que (Mishra) est bien éveillé, qu’il s’est dégrisé et que l’équipage lui a déjà parlé une fois” de l’incident.

“La première chose que Mishra a dite était ‘Bro, je pense que j’ai des ennuis’. Et ma réponse a été ‘oui, tu l’es’. Et, il est comme, je ne sais pas quoi faire, je ne me souviens de rien qui se soit passé . Je n’avais pas dormi, j’avais trop bu.” Il a ajouté qu’au fur et à mesure que Mishra se dessoulait, il semblait “effrayé”.

“Mais rien ne justifie des choses comme ça. Je suis un homme qui donne une seconde chance. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi il a fait ça et si vous ne supportez pas l’alcool, vous ne devriez pas boire autant”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’avant l’incident, lorsqu’il parlait à Mishra, il avait estimé que Mishra “semblait un peu incohérent”. Le médecin a déclaré que Mishra lui avait demandé trois fois combien d’enfants il avait et ce qu’ils faisaient.

M. Bhattacharjee avait alors alerté l’un des membres masculins de l’équipage que Mishra “avait beaucoup trop” bu et qu’il “gardait juste un œil” sur lui.

“Il avait consommé suffisamment pour qu’il ne soit pas dans ses sens”, a-t-il déclaré.

M. Bhattacharjee a déclaré qu’après l’incident, Mishra est revenu à son siège et s’est évanoui.

Il a décrit la femme comme très douce et a dit qu’elle était presque en larmes après l’horrible incident.

Il a dit que même après l’incident, la femme n’a créé aucune scène et n’a pas crié ni hurlé. “Elle était très calme, c’est une femme très, très décente.” M. Bhattacharjee a déclaré avoir déposé une plainte écrite au sujet de l’incident le jour même. Il a dit qu’il avait demandé un livre de plainte, mais on lui a remis deux morceaux de papier blanc sur lesquels il a écrit sa plainte.

M. Bhattacharjee, cependant, a noté que deux jeunes membres d’équipage, qui travaillaient en classe économique, portaient des gants et aidaient à nettoyer les dégâts.

“Dans chaque catastrophe, il y a des héros, mais la responsabilité revient au meilleur gars – le pilote aux commandes. Il aurait dû tout faire pour gérer la situation. Il aurait dû lui donner un nouveau siège, déposer une plainte officielle”, a-t-il déclaré. m’a dit.

De plus, il a dit qu’après l’incident, ses pensées sont pour tout le monde. “Pour la dame, qui est une personne âgée, pour la famille de Mishra, qui a une fille et une femme.” “Si vous ne pouvez pas gérer votre boisson, ne buvez pas. Je pense toujours qu’Air India a l’une des meilleures connectivités et une pomme pourrie ne devrait pas ternir le nom d’une si grande organisation. Et les gens devraient faire leur travail. C’est tout .”

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)