Buck Showalter ne reviendra pas en tant que manager des Mets après une année 2023 décevante

Buck Showalter a été licencié dimanche en tant que manager des Mets de New York après une saison 2023 incroyablement décevante au cours de laquelle l’équipe de baseball la plus dépensière est tombée de la compétition au milieu de l’été.

Showalter, 67 ans, a déclaré avant le match de dimanche contre Philadelphie qu’il ne reviendrait pas l’année prochaine, et quelques minutes plus tard, les Mets ont déclaré que l’équipe avait décidé du changement. New York est entré 74-86 et 29 1/2 matchs derrière le champion de la NL East, Atlanta.

Showalter prévoyait de diriger l’équipe dimanche au Citi Field.

New York devrait embaucher David Stearns comme président des opérations baseball au-dessus du directeur général Billy Eppler, et le départ de Showalter ouvre la voie à Stearns pour choisir le prochain manager.

« Nous nous dirigeons dans une nouvelle direction, avec un nouveau président des opérations baseball et nous avons fait savoir à Buck que nous allons nous séparer. Nous commencerons immédiatement la recherche d’un nouveau manager », a déclaré le propriétaire des Mets, Steve Cohen, dans un communiqué. « Buck est un manager générationnel, et nous apprécions ce qu’il a fait pour notre équipe, notamment en nous menant à une saison de 101 victoires et à une place en séries éliminatoires l’année dernière. L’engagement et le cœur que Buck apporte au jeu seront ressentis par notre organisation pour les années à venir. »

Showalter a pris la relève en tant que manager avant la saison 2022 et a mené les Mets à un record de 101-61 l’année dernière, lorsqu’il a été élu manager de l’année en NL. New York a perdu contre San Diego dans sa série de wild-cards NL, puis a ajouté Justin Verlander, triple lauréat du Cy Young Award, à son équipe de lanceurs pendant l’intersaison. Les Mets ont augmenté leur masse salariale à un montant record de 355 millions de dollars le jour de l’ouverture, mais ont fini par traiter avec des vétérans, dont Verlander et Max Scherzer, avant la date limite des échanges du 1er août.

« Alors que nous envisageons le prochain chapitre pour les Mets de New York, nous avons estimé qu’effectuer un changement de direction était la bonne ligne de conduite », a déclaré Eppler dans un communiqué.

