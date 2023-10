Buck Showalter licencié de son poste d’entraîneur des Mets de New York

NEW YORK (AP) — Pour la cinquième fois en six ans, les Mets de New York sont à la recherche d’un manager.

Buck Showalter a été licencié dimanche après une saison décevante au cours de laquelle l’équipe de baseball la plus dépensière a chuté au milieu de l’été.

Showalter, 67 ans, a déclaré avant la finale de 2023 contre Philadelphie qu’il ne reviendrait pas l’année prochaine, et quelques minutes plus tard, les Mets ont annoncé que le club avait décidé du changement.

New York prévoit de présenter lundi David Stearns au poste de président des opérations baseball, le plaçant au-dessus du directeur général Billy Eppler. Le départ de Showalter alors qu’il reste un an sur son contrat de trois ans ouvre la voie à Stearns pour choisir le prochain manager.

« Lors de l’embauche d’un président des opérations baseball, ils ont le droit de faire venir leurs propres gens », a déclaré le propriétaire Steve Cohen lors d’une brève conférence de presse d’après-match. « Il est devenu clair qu’il voulait aller dans une direction différente et c’est certainement son droit et je lui ai donné ce droit. Ce n’est pas différent de l’arrivée d’un PDG dans une nouvelle entreprise. Ils font venir certains des leurs.

« Ce n’est pas une réflexion sur Buck », a ajouté Cohen. «Buck a fait tout ce que nous voulions qu’il fasse. Évidemment, la saison a été décevante, mais ce n’est pas la faute de Buck, d’accord ? C’est répandu dans toute l’organisation.

Showalter et Stearns ne se sont pas parlé avant que la décision ne soit prise de changer de manager.

« Je comprends la responsabilité de ces choses », a déclaré Showalter. «Beaucoup d’entraîneurs viennent et veulent leur coordinateur offensif ou leur coordinateur défensif, en termes de football. J’essaie de ne pas m’attarder sur des choses comme ça et de vivre dedans. Le baseball a été très juste envers moi, tout bien considéré.

Showalter a dirigé les Mets, quatrièmes, vers une défaite de 9-1 dimanche, ce qui les a ramenés à 74-87 et à 30 1/2 matchs derrière le champion de l’Est de la NL, Atlanta. Par la suite, il a déclaré qu’il serait à nouveau ouvert à diriger dans les majors.

« Bien sûr », a-t-il expliqué. « Je me sens bien physiquement. J’ai été très fier d’avoir tenu cela ensemble, cette année au club-house. Cela a été l’un des plus grands défis de ma carrière de vraiment rester au courant des choses et de faire face à certains des défis que nous avons rencontrés dans le passé, pour pouvoir éviter que cela soit au centre de nos préoccupations.

Lorsqu’il a apporté la carte d’alignement au marbre avant le match, les joueurs et les entraîneurs sont sortis de l’abri pour se joindre aux fans et donner à Showalter une standing ovation. Il les a salués en retournant au banc, et le tableau d’affichage affichait son image avec le message : « Merci Buck ».

L’arrêt-court des Mets, Francisco Lindor, a déclaré que l’ovation était l’idée de l’entraîneur du banc Eric Chavez.

« Très cool. Très cool », a déclaré Lindor. «Cependant, j’aurais aimé que cela ne se passe pas comme ça. J’aurais aimé qu’il soit toujours là.

Showalter a pris la relève en décembre 2021 et a mené les Mets à un record de 101-61 la saison dernière, lorsqu’il a été élu manager de l’année en NL. New York a perdu contre San Diego dans sa série de wild-card, puis a ajouté Justin Verlander, trois fois lauréat du Cy Young Award, à son équipe de lanceurs pendant l’intersaison. Les Mets ont augmenté leur masse salariale à un montant record de 355 millions de dollars le jour de l’ouverture, mais ont fini par traiter Verlander, Max Scherzer et plusieurs autres vétérans avant la date limite des échanges du 1er août.

« J’ai été honoré d’avoir la chance de diriger une deuxième équipe de New York », a déclaré Showalter, ému, qui a piloté les Yankees de 1992 à 1995, lors de sa conférence de presse d’avant-match. «Je suis fier de ce que les Mets ont fait. Nous avons gagné près de 180 matchs en deux ans. Surtout l’année dernière, j’ai eu autant de plaisir que jamais dans le jeu. Cela m’a rappelé pourquoi j’ai toujours aimé ce genre de travail.

«J’aurais aimé que les choses se passent mieux cette saison parce que les fans des Mets le méritent. Dans mon cœur, je me demande toujours ce qui aurait pu arriver si ceci ou cela s’était produit, mais j’essaie de ne pas vivre dans ce monde-là », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas la fin que je souhaitais, mais j’aime toujours cette ville et ses joueurs. »

Il y a déjà eu des spéculations selon lesquelles Stearns chercherait à recruter Craig Counsell, qui en est à la dernière saison de son contrat en tant que manager des Milwaukee Brewers. Stearns a dirigé le département des opérations de baseball de Milwaukee de septembre 2015 jusqu’à la saison 2022 avant de démissionner et d’assumer un rôle consultatif.

Counsell a guidé Milwaukee vers cinq participations en séries éliminatoires au cours des six dernières années, dont un troisième titre NL Central cette saison.

D’autres rapports ont indiqué que Counsell pourrait vouloir prendre un peu de temps pour gérer, avec deux fils jouant au baseball universitaire dans le Big Ten.

« J’ai été très constant par rapport à là où j’en suis ici et rien n’a changé », a déclaré Counsell à Milwaukee. «Je suis excité pour ce qui attend cette équipe et c’est la seule chose à laquelle je pense en ce moment et qui me tient à cœur en ce moment. Nous avons la chance de faire quelque chose de spécial, de créer de bons souvenirs, de changer des vies. Pourquoi penserais-tu à autre chose en ce moment ?

Le licenciement de Showalter laisse les Mets à la recherche d’un manager pour la cinquième fois depuis la fin du mandat de sept ans de Terry Collins en 2017. Aucune de leurs quatre dernières saisons n’a duré plus de deux saisons – Carlos Beltrán a été licencié sans même gérer un match, retombées du Major. L’enquête de la Ligue de baseball sur le scandale de tricherie des Astros de Houston en 2017.

Showalter a une fiche de 1 726-1 665 (.509) en 22 saisons en tant que manager d’une grande ligue avec les Yankees, les Diamondbacks, les Rangers, les Orioles et les Mets – guidant toutes ces organisations vers les séries éliminatoires en dehors du Texas.

Il a remporté quatre prix de Manager de l’année – à égalité avec les membres du Temple de la renommée Tony La Russa et Bobby Cox pour le plus grand nombre de tous les temps – et est le seul skipper à remporter le prix avec quatre équipes différentes.

Showalter se classe au 19e rang de l’histoire des ligues majeures pour le nombre de victoires, mais Gene Mauch (1 902) est le seul manager avec plus de victoires à n’avoir jamais remporté de fanion.

Rich Rovito, rédacteur indépendant de l’AP à Milwaukee, a contribué à ce rapport.

