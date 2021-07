Buck Moon 2021 LIVE – La pleine lune du tonnerre de juillet sera visible CE SOIR et peut sembler orange en raison du feu de forêt Bootleg

LA prochaine pleine lune surnommée Buck Moon ou Thunder Moon sera visible à partir de ce soir pendant trois jours – mais elle peut être d’une couleur rouge ou orange choquante en raison des incendies de forêt.

La lune, également connue sous le nom de Thunder Moon, Hay Moon et Mead Moon, sera visible le vendredi 23 juillet et aurait une « signification spirituelle ».

La fumée des incendies de forêt Bootleg pourrait la faire apparaître rouge ou orange dans certaines parties des États-Unis. Selon la Nasa, la pleine lune apparaîtra en face du soleil à 22h37 HE pour les Amériques.

Il semblera le plus impressionnant et le plus grand quand il sera près de l’horizon à cause de « l’illusion de la lune »: cela fait paraître la lune plus grande qu’elle ne l’est lorsqu’elle est haute dans le ciel.

La pleine lune de juillet ne sera pas une « super lune » car elle est plus proche de la Terre que d’habitude.

