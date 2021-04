L’agence de presse Associated Press a publié plus d’une douzaine de photos la semaine dernière, montrant l’incinération et l’inhumation des victimes de Covid-19.

Plusieurs montraient des rangées de bûchers funéraires en masse dans un quartier de New Delhi qui a été transformé en crématorium temporaire, tandis que d’autres photos, de Guwahati, dans l’Assam, montraient des hommes en équipement de protection en train de creuser des tombes avant d’y déposer des corps enveloppés.

Le bilan émotionnel de la lutte de l’Inde contre le coronavirus a également été capturé de manière poignante sur des photographies de proches du défunt en train de pleurer et de se consoler tout en portant un équipement de protection complet, y compris des masques et des gants.

L’Inde est devenue le deuxième pays le plus touché par Covid au monde – battu uniquement par les États-Unis – avec plus de 17 300 000 cas et près de 200 000 décès.

Malgré l’hébergement de centres de production pour deux vaccins Covid-19 différents, AstraZeneca et Covaxin, l’Inde n’a partiellement vacciné que 8,6% de sa population et n’a complètement vacciné que 1,6%, ce qui la laisse loin derrière d’autres grands pays.

Plusieurs, dont les États-Unis, se sont engagés à fournir une aide à l’Inde alors qu’elle se bat contre la pandémie, ce que le Premier ministre Narendra Modi a qualifié de «tempête» qui «a secoué la nation».

