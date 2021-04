Au moins un joueur éminent de la NFL n’aime vraiment pas le changement de règle de la NFL sur les numéros de maillot.

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, dans sa story Instagram publiée jeudi, a critiqué la règle qui assouplit les restrictions sur les numéros de maillots approuvés pour les positions qui ont été adoptées mercredi.

« Bonne chance en essayant de bloquer les bonnes personnes maintenant !! » Brady a écrit dans une légende sur une image. « va faire beaucoup de mauvais football. »

Cette légende a été superposée à un tableau indiquant les plages acceptables de numéros de maillot avec la règle adoptée.

Les quarts, les parieurs et les botteurs peuvent désormais porter les numéros 1 à 19; les arrières défensifs peuvent porter 1-49; les demis de course, les arrières latéraux, les bouts serrés, les arrières en H et les receveurs larges peuvent porter le 1-49 et le 80-89; Les monteurs de lignes offensifs peuvent porter 50-79; Les joueurs de ligne défensifs peuvent porter du 50-79 et du 90-99; et les secondeurs peuvent porter le 1-59 et le 90-99.

Dans l’image suivante, Brady a encerclé un paragraphe d’un reportage avec «DUMB» en gros caractères ci-dessus et a ajouté: «Pourquoi ne pas laisser le monteur de lignes porter ce qu’il veut aussi? Pourquoi avoir des chiffres? Juste des maillots de couleur … porter le même numéro? … DUMB « ci-dessous avant de marquer les comptes vérifiés de la NFL et de la NFL Players Association.

Plus tard jeudi, Brady s’est moqué de son mécontentement à l’égard de la règle et a publié un tweet dans lequel il a dit qu’il « aimerait parler au manager s’il vous plaît … »

Le commentaire de Brady sur le blocage fait référence aux numéros de maillot traditionnels qui ont permis aux quarts et aux entraîneurs d’identifier plus facilement les formations et les effectifs des adversaires.