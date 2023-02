Bubblegum ramène la vague de nostalgie des années 90 sur Twitter

Pour les enfants des années 90, les cartes Pokémon, les cassettes DVD et les dessins animés comme Noddy suffisent à les transporter dans leur enfance. Un aperçu des collations et des bonbons populaires de leur enfance les emmène également dans une promenade sur la ligne de la mémoire. Un utilisateur de Twitter a ramené la vague de nostalgie en partageant des photos de chewing-gum populaires des années 90. L’utilisateur de Twitter a écrit: “J’ai été frappé par une énorme vague de nostalgie omg, est-ce que quelqu’un connaît même le nom réel de ce chewing-gum ??” L’utilisateur n’avait aucune idée qu’une simple photographie du produit finirait par créer un énorme buzz en ligne.

En tombant sur le tweet, un Twitterati a identifié le nom de la gomme tout en ajoutant que le produit reste toujours leur préféré. « Fusen chewing-gum ! Je l’aime toujours et je ne manque jamais l’occasion d’en saisir quelques-unes chaque fois que je les trouve quelque part », a écrit l’utilisateur.

La gomme Fusen était autrefois une friandise coûteuse pour les enfants dans les années 90. Sa distinction unique était qu’il était accompagné d’un tatouage bleu et rose, que les enfants adoreraient transformer sur leurs avant-bras et fléchir devant leurs amis. Bien que coller correctement le tatouage soit une tâche presque impossible, la création de bulles géantes et leur douceur en ont incité beaucoup à acheter la friandise.

En réponse au tweet original, un utilisateur a ajouté : « Il y avait un tatouage à l’intérieur de cet emballage et nous étions censés le placer sur le short et repasser ! Les jours de plaisir étaient ceux-là. Et c’était autrefois 2 Rs. L’argent de poche était de 5 roupies par semaine.

Un autre a partagé son souvenir personnel d’avoir apprécié le chewing-gum : “Je l’ai toujours acheté lorsque je voyageais en train ! Le goût était bon, ça a duré longtemps et il y avait un tatouage dans l’emballage IIRC !

Un utilisateur a également loué son goût, « Ah ! Fusen. Cette gomme avait la douceur la plus durable des gommes de son temps.

Pendant ce temps, un autre s’est plaint de l’échec de leurs transferts de tatouage, “Les tatouages ​​n’ont jamais fonctionné.”

Le tweet a amassé plus de 48 000 vues sur le site de micro-blogging.

Cela vous a-t-il rendu nostalgique ?

