Bubble Watch: les gagnants et les perdants parmi les équipes borderline du tournoi NCAA

La bulle du tournoi de la NCAA n’a jamais été un endroit zen pour le basket-ball universitaire masculin, suscitant une anxiété sérieuse pour les équipes et leurs entraîneurs au cours des dernières semaines de la saison régulière sur une base annuelle.

C’est là que l’entraîneur de l’Indiana, Archie Miller, se retrouve à nouveau après plusieurs années à entraîner les Hoosier dans et hors de la bulle depuis le début de son mandat à Bloomington en 2017. L’Indiana sera probablement l’un des « quatre derniers entrants » ou des « quatre premiers sortis » après La défaite 78-71 de samedi contre l’État du Michigan.

Jouer dans le Big Ten peut jouer en faveur de l’Indiana dans le sens où il existe de nombreuses opportunités de victoires de marque. Mais les Hooisers doivent capitaliser.

C’est ce que l’équipe bulle Wichita State a fait en remportant un énorme match du quadrant 1 (top-25 à domicile, top-75 sur route) contre le top 10 de Houston. Tout ce qu’il faut, c’est une victoire comme ça et maintenant les Shockers sont dans le champ prévu.

C’est le moment décisif pour les équipes de bulles. Voici un aperçu de leur sort samedi.

VICTOIRES À GRAND TEMPS: Trois programmes de sang bleu remportent des victoires clés

Gagnants

Duc. Les Blue Devils (12-8, 8-6) sont retournés dans la bulle de discussion en remportant la victoire dans le quadrant 1 sur la Virginie dans une décision étroite de 66-65 pour plaider en faveur du comité de sélection. Cette victoire remettra Duke en lice, mais il reste encore du travail à faire. Avec un ACC en baisse, c’était peut-être la dernière chance de l’équipe de renforcer le profil, et cela a capitalisé beaucoup de temps.

Caroline du Nord. Les Tar Heels (14-7, 8-5 ACC) ont obtenu la victoire de signature dont leur profil a besoin de plus en passant devant Louisville 99-54 dans le jeu ACC. Le profil de l’UNC est meilleur et il se situera probablement dans la 10e place après le résultat de samedi. Aucune mauvaise perte ne permet de compenser une faible force de calendrier et de score NET hors conférence dans les années 50.

Georgia Tech. Pour une équipe qui a commencé la journée comme l’une des «quatre prochaines sorties», sa confortable victoire de 27 points contre Miami (Floride) maintient les Yellow Jackets (11-8, 7-6 ACC) en lice pour une offre générale . Un score NET dans les années 60 est trop élevé et une force hors conférence de 294 se démarquera du comité de sélection. Georgia Tech doit continuer à gagner pour faire valoir ses arguments.

Syracuse. L’Orange (13-6, 7-5) a débuté samedi comme l’un des «quatre prochains retraits» et a probablement utilisé une victoire de 75-67 contre Notre-Dame dans le jeu ACC pour se rapprocher du côté droit de la bulle. Le score NET de 50 de Syracuse est décent, mais la plus grande chute du portefeuille est de zéro victoire dans le quadrant 1. Deux des trois derniers matchs de l’ACC offriront cela à l’équipe de l’entraîneur Jim Boeheim.

Richmond. Les araignées (12-5, 5-3) ont juste besoin de plus de victoires sur leur portefeuille NCAA, alors battre Duquesne 79-72 aide. Richmond a une défaite dans le quadrant 4 contre La Salle, alors capitaliser sur les matchs gagnables dans le jeu Atlantic 10 fait une différence.

Perdants

Indiana. Les Hoosiers (12-10, 7-8 Big Ten) ont perdu contre Michigan State 78-71 pour dériver vers le mauvais côté de la bulle. La défaite est survenue malgré 34 points et neuf rebonds de Trayce Jackson-Davis. Une tête de série n ° 11 prévue pour samedi, ce revers met l’équipe de Miller dans une position serrée pour clôturer la saison régulière. Indiana a trois de ses quatre derniers matchs sur la route, y compris un match revanche avec MSU le 2 mars.

Connecticut. Les Huskies (10-6, 7-6 Big East) ont failli renverser Villanova, ce qui aurait donné à l’équipe de l’entraîneur Dan Hurley une victoire bien méritée dans le quadrant 1. Le retour du meilleur buteur James Bouknight est un signe prometteur pour UConn mais le comité de sélection ne peut qu’être indulgent dans la prise en compte des blessures. Avec un score net de 52 et aucune mauvaise défaite, ce ne sont que des victoires marquantes qui empêchent les Huskies de se retrouver parmi les «quatre premiers à sortir» de la bracketologie.

Salle Seton. Les Pirates (13-9, 10-6) ont perdu contre Georgetown 81-75 et tomberont probablement hors du champ prévu. Ils sont entrés samedi comme l’un des «quatre derniers» en tant que tête de série n ° 12 du match de play-in, mais perdre face à une équipe moyenne de Big East n’est pas la recette d’un profil plus sûr. Un calendrier parmi les 50 meilleurs en dehors de la conférence pourrait faire la différence aux yeux du comité, mais Seton Hall a besoin de plus d’élan gagnant.

VCU. Les Rams (16-5, 9-3) sont tombés face à une équipe médiocre de George Mason 82-79 en prolongation, et cela nuit considérablement à leur profil. Malgré un score NET dans les années 30, VCU n’a aucune victoire dans le quadrant 1 et l’ajout d’une perte affreuse à un adversaire moyen de l’Atlantic 10 ne renforcera pas la cause de cette équipe aux yeux du comité de sélection. Cela pousse VCU d’une graine n ° 9 relativement sûre dans le support projeté à une graine n ° 10 ou n ° 11 beaucoup moins sûre où une autre mauvaise perte pourrait pousser les Rams du mauvais côté de la bulle.

Minnesota. Les Gophers (12-10, 6-10 Big Ten) n’étaient pas à la hauteur de la puissante attaque offensive de l’Illinois dans une défaite de 94-63 qui place cette équipe plus en arrière. Le score NET du Minnesota se situe dans les années 50 et sa force de calendrier hors conférence est de 171, mais son profil compte quatre victoires dans le quadrant 1 grâce au jeu Big Ten. Samedi n’a tout simplement pas ouvert la voie à un autre.

Pittsburgh. Les Panthers (9-9, 5-8) se sont éloignés de la contestation générale après une défaite de 79-72 contre Florida State, non pas parce que c’est une mauvaise défaite, mais parce que c’est une occasion manquée d’acquérir une victoire dans le quadrant 1. Un score NET dans les années 80 et une seule victoire en Quad 1 ne suffiront pas.

Stanford. Le Cardinal (14-9, 10-7) a perdu contre l’État de Washington dans un thriller de triple prolongation 85-76, et c’est une mauvaise nouvelle pour ses rêves de la NCAA. Stanford a commencé la journée comme l’un des « quatre premiers sortis » et va maintenant glisser plus loin du mauvais côté de la bulle. Un score NET dans les années 50 et une force de calendrier hors conférence de 101 ne font pas de faveur à cette équipe.

Ole Miss. Les rebelles (12-9, 7-7) sont tombés face à l’État du Mississippi 66-56 après avoir commencé la journée comme l’un des « quatre premiers sortis ». Maintenant, cela pourrait être une montée en montée pour Ole Miss pour revenir vers le côté droit de la bulle. Seulement deux victoires en Quad 1 et une effroyable force de 244 hors conférence sont des leveurs de sourcils.

Explication de la langue du tournoi NCAA:

NET signifie NCAA Evaluation Tool, qui est le baromètre du comité de sélection. Il comprend les résultats du match, la force du calendrier, l’emplacement du match, la marge de score (plafonnée à 10 points par match) et l’efficacité offensive et défensive du filet.

Victoires du quadrant 1: matchs à domicile contre 1 à 30 équipes NET; Jeux sur sites neutres vs 1-50 NET; Matchs à l’extérieur contre 1-75 NET

Victoire du quadrant 2: matchs à domicile contre 31-75 NET; Jeux sur sites neutres vs 51-100 NET; Matchs à l’extérieur contre 76-135 NET

Victoire du quadrant 3: matchs à domicile contre 76-160 NET; Jeux sur sites neutres vs 101-200 NET; Matchs à l’extérieur contre 136-240 NET

Victoire du quadrant 4: matchs à domicile contre 161+ NET; Jeux sur sites neutres contre 201-plus NET; Matchs à l’extérieur contre plus de 241 NET

Suivez le journaliste de basketball universitaire Scott Gleeson sur Twitter @ScottMGleeson