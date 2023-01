Bubble Watch 2023 : Oregon et Floride parmi les équipes qui ont du travail à faire

Andy Katz Analyste et écrivain de basketball universitaire

Le calendrier se tournant vers février cette semaine, nous pouvons officiellement utiliser le mot “bulle”.

Ha! Il n’y a pas de règles. Pourtant, en ce début de saison, la liste des équipes chevauchant la ligne de coupe est longue et variée à travers le pays.

La semaine dernière, nous avons examiné la liste complète des bulles.

Mais la semaine dernière a fourni quelques résultats pour élargir la liste.

Voici cinq nouvelles équipes qui doivent être considérées comme des équipes à surveiller à l’avenir.

Collège de Charleston (21-2): Les Cougars viennent de voir leur séquence de 20 victoires consécutives brisée par Hofstra. C’est la deuxième défaite de la saison pour Charleston et la première dans la CAA. La seule autre défaite était en Caroline du Nord.

Il y a une semaine, l’hypothèse était que Charleston gagnerait la CAA. Mais ce n’est plus acquis avec Hofstra et Towson juste un match en arrière. Pourtant, si Charleston remporte le titre de la ligue de la saison régulière – et les Cougars devraient le faire d’au moins un match – mais perdent ensuite contre Hofstra ou Towson dans le match pour le titre du tournoi, il serait extrêmement difficile de les garder hors du terrain. avec seulement trois pertes totales.

Un Charleston à quatre défaites ne serait pas un slam dunk pour faire le terrain. Cela signifierait une autre perte de CAA dans le dossier. Le match de Towson le 23 février est à domicile, et si Charleston perdait celui-là, ce serait deux défaites à domicile contre ses plus proches prétendants. Ce ne serait pas une bonne idée pour le comité.

Saint Louis (15-6): L’affaire des Billikens commence avec les victoires sur Providence sur un terrain neutre (au Mohegan Sun à Uncasville, Connecticut) en novembre, et sur Memphis à domicile. Les deux sont venus en novembre, mais ils comptent pour la même chose.

Saint Louis a joué un solide calendrier hors conférence, perdant à Auburn et contre le Maryland lors de ce même événement au Mohegan Sun. Une défaite contre Boise State compterait également sur la page “bonne défaite”. SLU a une fiche de 7-1 dans les A-10 après avoir gagné à Davidson et une fiche de 15-6 au total.

Si SLU peut gagner l’A-10 puis perdre dans le tournoi de conférence contre l’un des autres prétendants comme VCU, alors SLU sera dans la conversation pour une offre. Le problème pour les Billikens est le calendrier restant. Ce ne sera pas facile, mais les opportunités sont disponibles avec un match sur la route à Dayton et des compétitions aller-retour contre VCU. Battre Fordham dans le Bronx ne sera pas une promenade non plus. Mais si SLU peut gagner la ligue par un match, au moins, alors l’argument sera fort pour que les Billikens soient inclus dans le champ. Ils pourraient être l’une des dernières équipes si c’est le cas.

VCU (16-6) : Le cas des Rams est similaire à celui de Saint Louis. L’A-10 a ressemblé à une ligue à une candidature dans les statistiques, mais les Billikens et les Rams ont les moyens d’être compétitifs dans le tournoi de la NCAA s’ils en ont l’occasion. VCU a remporté ce qui est maintenant une victoire de qualité sur Pitt à Brooklyn en novembre, et les pertes contre ASU à Brooklyn et à Temple ne semblent pas mauvaises maintenant avec ces deux équipes dans le mix pour les offres.

Jouer une ardoise forte aide également. Les Rams ont battu Vanderbilt de la SEC, et une défaite à Memphis ne fait pas de mal. Ce qui fait mal, c’est la défaite contre Jacksonville, ainsi que les défaites contre Duquesne et à domicile contre Saint-Bonaventure au cours du week-end. VCU ne peut pas se permettre un autre feuillet. Et cela signifie se démarquer en gagnant à Davidson et à Saint Louis cette semaine, puis rentrer à la maison et battre Dayton. Si les Rams gagnent ces trois-là, le profil change radicalement.

Floride (12-9): Les Gators ont été incohérents cette saison, mais ils ont eu leurs moments pour les mettre sur la liste. La victoire sur le Missouri et les victoires de la SEC sur la route à LSU et dans l’État du Mississippi devraient donner aux Gators une certaine considération. Perdre par 14 à Kansas State dans le SEC-Big 12 Challenge n’a pas aidé la cause.

Le calendrier était difficile, et il est clair que les défaites au début de la saison contre Florida Atlantic, Xavier et UConn se révèlent être des matchs qui aideront, et non nuiront, à la solidité de leur calendrier. Mais il y a eu des occasions manquées contre la Virginie-Occidentale et l’Oklahoma ainsi que d’être balayé par Texas A&M.

Alors, comment la Floride peut-elle changer le récit en sa faveur ? Eh bien, les trois prochains matchs seront révélateurs contre le Tennessee à domicile mercredi, au Kentucky samedi et à Alabama le 8 février. Si les Gators devaient aller 2-1 pendant cette séquence, surtout s’ils devaient battre les Vols, alors ils seront en bonne position. Mais cela signifie également qu’ils ne peuvent plus se permettre de perdre des équipes en dessous de leur voisinage actuel au classement SEC.

Oregon (13-9): Les Ducks ont également été terriblement incohérents et les défaites contre Utah Valley, UC Irvine et Stanford piquent. Il y avait tellement de ratés comme Houston à la maison, UConn et l’État du Michigan à Portland et l’État de l’Arizona à la maison. Les pertes sur la route à UCLA et au Colorado font partie d’une saison Pac-12 normale.

Donc, pour que les Ducks soient pris au sérieux ici, ils doivent faire quelque chose lors de ce prochain road trip en Arizona et dans l’État de l’Arizona. L’Oregon a déjà une victoire sur l’Arizona, et un balayage sur les Wildcats serait un drapeau hors concours. Les Ducks rentrent ensuite chez eux pour jouer à l’USC et à l’UCLA. Cela signifie que le sort de l’Oregon en séries éliminatoires sera connu – en dehors d’un titre de tournoi Pac-12 – dans les deux prochaines semaines.

Andy Katz est un écrivain, analyste et animateur de basketball universitaire de longue date. On peut le voir sur le Big Ten Network, ainsi que March Madness et NCAA.com , et il anime le podcast “March Madness 365”. Katz a travaillé chez ESPN pendant près de deux décennies et, avant cela, dans des journaux pendant neuf ans.

