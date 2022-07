Bubba Watson: Double championne des Masters, la dernière joueuse à rejoindre la LIV Golf Invitational Series | Nouvelles du golf

Bubba Watson est le dernier joueur à passer à la LIV Golf Invitational Series

Bubba Watson est devenu le dernier joueur de haut niveau à passer à la LIV Golf Invitational Series.

Le passage du double champion des Masters à la série soutenue par l’Arabie saoudite a été confirmé avant le début de la troisième épreuve de la série LIV au Trump National Golf Club Bedminster dans le New Jersey.

Watson est depuis longtemps lié à l’adhésion à la tournée en échappée et le déménagement du joueur de 44 ans fait suite à la récente défection d’Henrik Stenson. Stenson fait ses débuts à LIV en tant que Bedminster.

Le n ° 86 mondial servira de capitaine hors parcours lors de l’événement de cette semaine alors qu’il poursuit sa convalescence après une déchirure du ménisque subie en mai dernier.

“Quand je pense à l’ambiance de l’équipe, en 2016 à la Ryder Cup, j’étais septième au monde mais j’étais capitaine adjoint et c’était amusant pour moi, j’aimais ça plus que jouer au golf lui-même”, a déclaré Watson.

“Pour moi, donner des connaissances, donner des encouragements, aider l’équipe à grandir et aider l’équipe à s’améliorer et essayer de gagner des tournois, mais aussi essayer de faire grandir le jeu quand on parle de camps juniors et de choses comme ça que nos équipes pouvons faire ensemble, c’est une évidence.

“Ma femme a adoré l’idée, nous avons prié à ce sujet, nous avons pris cette décision et nous y sommes. Avoir des gens dans votre équipe, ce n’est plus un sport individuel où vous essayez juste de comprendre comment jouer vous-même. , vous avez des idées et vous pouvez en supplanter d’autres.

“Je n’ai entendu que de grandes choses, tout le monde avec qui j’ai marché sur le Tour dit que c’est incroyable, ils étaient tellement excités de l’avoir fait.”

L’ancien numéro 2 mondial a représenté les États-Unis à quatre Ryder Cups et a gagné à 14 reprises depuis qu’il est devenu professionnel.

« Bubba Watson est un ajout formidable à LIV Golf – un autre grand champion qui rejoint la liste croissante des stars de nos équipes. Son jeu combine la puissance, l’innovation et l’excitation que représente la marque LIV Golf », a déclaré le PDG et commissaire de LIV Golf, Greg Norman. .

“C’est un preneur de risques qui a cimenté son nom parmi les meilleurs au monde et nous sommes impatients qu’il rejoigne l’équipe pour apporter une nouvelle énergie et un nouveau public à cette ligue.”

Sa décision de traverser laisse LIV avec 12 champions majeurs combinés pour 23 majeurs au total, dont sept des 13 derniers Masters.

Parmi les débutants de l’événement LIV de cette semaine figurent Jason Kokrak, Charles Howell III, Paul Casey et Henrik Stenson, ce dernier ayant été démis de ses fonctions de capitaine de la Ryder Cup européenne 2023 à la lumière de l’arrivée du Suédois dans la tournée en échappée.

