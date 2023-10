Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Weir explique pourquoi le classement officiel du monde du golf est arrivé à la conclusion que les joueurs de LIV Golf ne pourront pas gagner de points au classement mondial

L’ancien champion des Masters, Bubba Watson, a appelé à la mise en œuvre d’un nouveau système de qualification pour garantir aux golfeurs LIV la possibilité de figurer dans les majors.

Le classement mondial officiel du golf a rejeté la demande de la LIV Golf League de jouer pour des points au classement mondial, ce qui rend plus difficile la qualification des membres de l’équipe de 48 joueurs pour les tournois majeurs.

Il n’y a actuellement que quatre membres du circuit soutenu par l’Arabie Saoudite dans le top 100 mondial, un nombre qui devrait encore diminuer avant le Masters en avril prochain, le classement mondial étant l’un des principaux critères utilisés pour accorder des exemptions pour les tournois majeurs.

Bubba Watson a appelé les majors à offrir une catégorie d’exemption aux joueurs LIV

« Je dis depuis le début de LIV que nous ne devrions pas viser des points au classement mondial », a déclaré Watson avant le championnat par équipe de fin de saison de LIV. « Nous devrions viser le top 10, le top 15 sur la liste d’argent – notre liste de points sur LIV devrait entrer dans les majors.

« Cela rend les choses faciles. Ces gars sont tellement bons. Le top 10 cette année pourrait jouer contre n’importe qui. Vous pourriez faire partie d’une équipe américaine, vous pourriez faire partie d’une équipe européenne, ils pourraient jouer avec n’importe qui, notre top 10. C’est comme ça que vous devriez entrer dans les majors.

Talor Gooch est triple vainqueur en 2023 dans la LIV Golf League

Talor Gooch – triple vainqueur cette saison – fait partie des joueurs qui ne bénéficient actuellement d’aucune exemption, tandis que Joaquin Niemann souhaite également d’autres moyens d’amener les joueurs de la LIV Golf League dans les majors.

« Ça a été assez difficile de ne pas avoir la possibilité de jouer dans les majors en ce moment », a déclaré Niemann. « Dans les tournois majeurs, le but est d’avoir les meilleurs joueurs du monde en compétition les uns contre les autres. Cela a été un peu frustrant ces derniers mois de savoir que je vais être en dehors du top 50 et que je ne pourrai pas entrer dans le top 50. majeures.

« Je vais devoir essayer d’aller jouer sur différents circuits pour essayer de gagner des points au classement mondial mais je pense toujours que ce ne sera pas suffisant pour y arriver car tous les classements mondiaux sont désormais sur le PGA Tour. J’espère qu’ils trouveront un une façon d’avoir les meilleurs joueurs du monde dans les majors.

Sir Nick Faldo dit qu'il pensait que LIV Golf allait tout simplement disparaître et pense qu'il n'y avait pas d'atmosphère ni de compétition appropriée lors de leurs événements.

« Je vais essayer de faire tout ce que je peux pour entrer dans les majors. Je ne vais pas simplement m’asseoir et attendre une invitation. Je pense que je dois me rapprocher de cet objectif, et oui. , je pense que peu importe ce qu’il faut pour entrer dans les majors, j’essaierai de le faire. »

Mickelson : Plus de joueurs rejoindront LIV Golf

L’accord-cadre provisoirement convenu en juin entre le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite – qui finance LIV Golf – n’a pas encore été finalisé, ce qui laisse supposer que davantage de joueurs pourraient faire le changement avant la saison 2024.

« Est-ce que je pense cela ? Non. Je sais que cela va arriver », a déclaré Phil Mickelson. « Quand les joueurs regardent LIV, ils veulent en faire partie.

Phil Mickelson dit que davantage de joueurs souhaitent rejoindre LIV Golf en 2024

« Tout le monde ici est heureux et apprécie ce que nous faisons et apprécie l’aspect équipe, s’apprécie les uns les autres, la camaraderie et apprécie jouer au golf à l’échelle mondiale et profiter de tous les avantages qui découlent de cette tournée. »

Un système de promotion et de relégation a été mis en place à la fin de la saison 2023, tandis que Mickelson a suggéré que l’intérêt était grand pour les joueurs souhaitant rejoindre la tournée de l’équipe avant la campagne de l’année prochaine.

« La réalité est que j’ai répondu à des appels, comme nous l’avons tous fait, de joueurs qui sont des agents libres aux joueurs du PGA Tour en passant par les joueurs du DP World Tour qui veulent venir », a expliqué Mickelson.

Watson a ajouté : « Il y a des places libres. Il y a de l’intérêt. Il y a des gens qui appellent, qui envoient des SMS, même moi, et je n’ai aucun attrait. Alors ils demandent de l’aide pour essayer d’entrer dans la ligue. »