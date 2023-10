Buatsi vs Azeez : la bataille britannique reportée après que Dan Azeez se soit blessé au dos lors de la dernière séance d’entraînement | Nouvelles de boxe

La bataille britannique de Joshua Buatsi avec Dan Azeez ce week-end a été reportée après qu’Azeez s’est blessé au dos lors de sa dernière séance d’entraînement.

Buatsi devait affronter Azeez lors d’un affrontement crucial entre les mi-lourds à l’O2 samedi soir, en direct sur Sky Sports, mais les médecins ont statué qu’Azeez était incapable de se battre en raison d’un nerf coincé dans son dos.

De plus amples détails sur l’événement de samedi, y compris des informations sur les billets, et une date révisée pour Buatsi-Azeez seront communiqués prochainement.

« Je suis dévasté que cela se produise pendant la semaine de combat », a déclaré Azeez.

« Je n’ai toujours pas compris. Je n’ai jamais eu à me retirer d’un combat dans ma carrière auparavant. Je tiens à m’excuser auprès de tous les fans, en particulier ceux qui se rendent au combat. Je suis également extrêmement désolé envers mon adversaire Joshua Buatsi. , à mon promoteur et à toutes les personnes impliquées qui ont travaillé si dur à cette date. J’espère que ce combat pourra être reporté le plus tôt possible.

Ben Shalom, fondateur et PDG de BOXXER, a déclaré : « C’est difficile à accepter pour toutes les personnes impliquées.

« Je sais que Dan ferait n’importe quoi pour être sur le ring samedi soir et que cela se produise à ce stade est dévastateur. Cependant, la santé et la sécurité de nos combattants doivent passer en premier.

« Mon cœur va à Dan et Joshua, qui ont tous deux terminé des camps difficiles, et aux fans, avec plus de 10 000 personnes ayant pris des dispositions pour venir samedi. Nous fournirons une mise à jour sur le reste de la carte et communiquerons une date révisée. pour Buatsi-Azeez dès que possible. »